نحو نصف مليون أردني زاروا تركيا هذا العام

عمان-الغد- ارتفع عدد الأردنيين المسافرين إلى تركيا إلى نحو 450 ألف مواطن منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين أول الماضي.

ووفق بيانات وزارة السياحة التركية، فقد ارتفع عدد الزوار الأردنيين مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة بلغت نحو 60.6%، حين زار تركيا نحو 272 ألف أردني، فيما بلغ العدد في عام 2020 نحو 75 ألف أردني.

وتضمنت البيانات عدد الزائرين الأردنيين خلال شهر تشرين أول الماضي وحده، حيث بلغ 39763 مسافراً، بنسبة زيادة طفيفة عن فترة المقارنة ذاتها من عام 2021، حين زار تركيا 37307 مسافرين.

يذكر أن عدد السياح الكلي الذين زاروا تركيا خلال عام 2022 بلغ 39.6 مليون، فيما بلغ عددهم خلال شهر تشرين أول نحو 4.8 مليون سائح وسائحة.

وبلغ عدد الزوار العرب الذي سافروا إلى تركيا خلال عام 2022، نحو 3.8 مليون سائح، حيث يأتي الأردن في المرتبة الثانية عربياً بعدد 449 ألف وبنسبة 12%.

وتتصدر العراق قائمة الزوار العرب إلى تركيا بنحو 1.056 مليون سائح وسائحة وبنسبة 27%، تليها الأردن ثم الكويت بـ 441 ألف زائر وبنسبة 11%، ثم السعودية بـ 395 ألف زائر وبنسبة 10%، ثم لبنان فالمغرب فمصر وتونس.