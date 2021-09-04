نحو 112 ألف عامل وافد صوبوا أوضاعهم

عمان-الغد- صوّب نحو 112 ألف عامل وافد أوضاعهم بالتقدم للحصول على تصاريح عمل خلال مهلة السماح بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة في سوق العمل والتي انتهت الخميس الماضي.

وأكد أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي لـموقع هلا أخبار السبت، أن الوزارة تقوم بحصر أعداد المتقدمين من العمالة المخالفة للاستفادة من إعفاء الرسوم مقابل الخروج بلا عودة.

وقال إن المهلة النهائية لمغادرة العمالة المخالفة للبلاد هي نهاية شهر تشرين الأول المقبل، وفي ذات الوقت سيتم تطبيق إجراءات لإبعاد المخالفين الذين لا يمتلكون تصاريح عمل بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.

وبين أن العمالة المخالفة سيتم إبعادها أو تسفيرها، موضحا أن الإبعاد سيتم بموجب قانون العمل وإجراءات الوزارة في المنشآت التي لا تملك العمالة فيها تصريحا أو انتهت تصاريحهم، أما التسفير فسيكون لمن يحمل صفة عامل من الجنسيات المقيدة وانتهت إقامته.