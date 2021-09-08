نحو 12 ألف فتوى شرعية لطلاق واقع خلال 2020

عمّان – بلغ المجموع الكلي لعدد الفتاوى الصادرة عن دائرة الإفتاء العام للمملكة لعام 2020 نحو 204031 فتوى، منها 11657 طلاقا واقعا، و 17798 طلاقا غير واقع، أفتي منها 131304 عن طريق الهاتف، و20310 بشكل مباشر، و2196 بالرسائل القصيرة، و16128 بالموقع الإلكتروني، و4175 عن طريق الفيس بوك، و463 فتوى مكتوبة.

جاء ذلك في التقرير الإحصائي السنوي لعام 2020 الصادر عن دائرة الإفتاء العام، الذي تضمن كلمة مفتي عام المملكة، الشيخ عبد الكريم الخصاونة، ثمن فيها جهود العاملين في الدائرة ورسالتها السمحة، بحيث تصبح مرجعية فقهية إسلامية رائدة في صناعة الفتوى، بما يعبر عن منهج الوسطية والاعتدال الذي تتبناه الدائرة، بحسب بترا.

وبين التقرير، في بيان صادر عن الدائرة، تعريفا بدائرة الإفتاء العام ومهامها ومجالات عملها، ومجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية، وقرارات مجلس الإفتاء، ومهام المفتي والمفتين في الدائرة، مشيرا إلى بلوغ عدد الأبحاث والمقالات 16 بحثا ومقالة، و20 محاضرة، و16 كتابا، و40 مطوية.

كما بين نشاطات دائرة الإفتاء وتعاونها مع مختلف المؤسسات الدينية المحلية والعالمية، ومد جسور التعاون مع المجتمع، لبناء الثقة وتحقيق غاياتها في توجيه الرأي الإسلامي، لافتا إلى القيم الأساسية التي تتبناها الدائرة وأبعادها.

وأوضح التقرير منهج الفتوى وآلية إصدارها إلكترونيا أو بتعبئة نموذج أو عن طريق الاتصال الهاتفي أو الرسائل القصيرة، مشيرا إلى الخدمات التي تقدمها الدائرة، كالإرشاد الأسري والمقابلات الشخصية.

واستعرض التقرير الهيكل التنظيمي للدائرة، وبيانات موظفيه، ومديرياته ومكاتبه حول المملكة، حيث يبلغ عدد دوائره 5 مديريات، و21 مكتبا حول المملكة، و187 موظفا.

كما استعرض الإحصائية السنوية لدائرة الإفتاء لعام 2020، بجداول ومخططات بيانية توضيحية لعدد الفتاوى الصادرة في كل محافظة، من طلاق واقع وغير واقع، بالإضافة إلى عدد الفتاوى المباشرة والهاتفية ومجموعها الكلي، موضحا تفاوت نسب الفتوى بين عام 2020 وعام 2019 برسومات بيانية لكل محافظة.

وأشار التقرير إلى النشاطات الإعلامية للدائرة في الإذاعة والتلفزيون لعام 2020، التي بلغت 6 برامج، هي: فاسألوا أهل الذكر، إيمان وفكر، ليتفقهوا، مع المفتي، يستفتونك، فتاوى على الهواء. يشار إلى أن لجنة إعداد التقرير شكلت من مشرف عام اللجنة، مفتي عام المملكة، الشيخ عبد الكريم الخصاونة، ورئيس اللجنة، المفتي الدكتور حسان أبو عرقوب، ومراجعة وتدقيق بهاء الدين عثمان، وعضوية كل من حسام أبو رمح، وأحمد أبو عواد، ونعمان خضر، وتصميم وإخراج عوض أبو عرقوب.