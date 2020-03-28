نحو 15 مليون دينار دعما لجهود وزارة الصحة بمواجهة “كورونا”

عمان- بلغ حجم التبرعات لصالح وزارة الصحة لدعم جهودها في مكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره في المملكة، 14 مليونا و897 ألفاً و851 ديناراً نقداً حتى مساء اليوم السبت، تم تحصيل 9 ملايين و507 آلاف و51 ديناراً منها بعد إيداعها في الحساب البنكي الخاص لهذه الغاية.

وأظهر سجل التبرعات، الذي حصلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على نسخة منه، وقدمتها مجموعة من المؤسسات والشركات والجمعيات الوطنية، والأفراد والأحزاب، أن نحو 5 ملايين 390 ألفاً و800 دينار تم التبرع بها، وما زالت بانتظار إيداعها في الحساب الخاص بالتبرعات.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت في وقت سابق تلقيها للتبرعات على الحساب المخصص في البنك المركزي لجائحة كورونا تحت اسم (تبرعات / وزارة الصحة) رقم (1/ 310/ 1181)، وعلى رقم الحساب الدولي (iban – JO29 CBJO 0010 0000 0000 0131 0011 81).

كما ضمت قائمة التبرعات العينية، أدوية ومستلزمات طبية بقيمة 2 مليون دينار، و8 آلاف طرد من المعقمات والمنظفات، و400 صندوق من المحاليل الطبية بقيمة 30 ألف دينار، و40 جهاز تزويد أوكسجين بقيمة 20 ألف دينار، وغازات طبية بقيمة 50 ألف دينار، وأجهزة تعقيم مصاعد بقيمة 10 آلاف دينار، و8 أجهزة تنفس، وحاوية معقمات ومنظفات، وكميات كبيرة من المساعدات العينية والغذائية والوجبات بقيمة 400 ألف دينار.-(بترا)