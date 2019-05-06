نحو 300 طبيب أسنان يطالبون “الصحة” بالحياد في انتخابات نقابتهم

عمان- الغد- قدم ما يقارب الـ300 طبيب وطبيبة أسنان، عريضة إلى وزير الصحة الدكتور غازي الزبن، تطالب فيها الوزارة بالتزام الحيادية تجاه انتخابات النقابة المزمع عقدها بعد أقل من عشرة أيام.

وجاءت هذه العريضة التي وقع عليها نقباء سابقون وأعضاء مجلس نقابة سابقون وحاليون ورؤساء لجان فرعية إضافة إلى عدد كبير من أعضاء الهيئة العامة، عقب قام مجلس النقابة في اجتماعه الذي عقده يوم أمس بتاريخ 5 أيار 2019، وبغياب النقيب الدكتور إبراهيم الطراونة، باتخاذ قرار بالطلب من وزير الصحة تأجيل اجتماع الهيئة العامة المزمع عقده بعد ثلاثة أيام، ومن ثم تأجيل انتخابات النقابة المزمع عقدها بعد عشرة أيام، وذلك تحت حجة تزامن الاجتماع والانتخابات مع شهر رمضان الفضيل.

ولفت الموقعون على العريضة إلى أن “قيام مجلس النقابة بطلب تأجيل اجتماع الهيئة العامة والانتخابات، قبل ثلاثة أيام من موعد اجتماع الهيئة العامة، رغم أن المجلس نفسه كان منذ السابع من آذار قد حدد موعد الانتخابات، أي أنه يعلم بتزامن هذا الموعد مع رمضان الفضيل منذ أكثر من شهرين، ما يضع علامة استفهام كبيرة حول أسباب تقديم طلب التأجيل في هذا التوقيت بالذات، خاصة إذا ما علمنا بأن أربعة من أصل خمسة من أعضاء المجلس ممن صوتوا لصالح تأجيل الانتخابات هم مرشحون للدورة القادمة، ولهم مصلحة انتخابية في تأجيل الانتخابات، إضافة إلى أن العرائض التي تم رفعها لمجلس النقابة والمطالبة بتأجيل الانتخابات، هي في سوادها الأعظم من مرشحي قائمة بعينها ومناصريهم، الذين لهم مصلحة انتخابية في تأجيل الانتخابات”.

وأشارت العريضة إلى أن “مجلس النقابة لا يملك وفق القانون صلاحية طلب تأجيل الانتخابات من عدمها، كما أن الظرف الاستثنائي الذي نصت عليه المادة 37 من قانون النقابة، هو حدوث فيضانات أو زلالزل أو وقوع أحداث – لا سمح الله- تمنع إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها، ولا يعتبر شهر رمضان ظرفًا استثنائيًا كون الحياة اليومية العادية للطبيب والمواطن لا تتوقف في هذا الشهر”.

وختمت العريضة بالطلب من وزير الصحة بالتمسك بنص القانون، وعدم السماح باستخدام القانون لتمرير مصالح انتخابية لجهة على حساب أخرى. مؤكدين ثقتهم بأن الوزير لا يمكن أن يتخذ قرارًا بتأجيل اجتماع الهيئة العامة قبل ثلاثة أيام من انعقادها بما يشكله هكذا قرار من انحياز لطرف انتخابي على حساب طرف آخر.

وتاليًا نص العريضة:

معالي وزير الصحة الدكتور غازي الزبن الأكرم،

تحية طيبة وبعد،

نحن مجموعة من اطباء الأسنان من نقباء سابقين وأعضاء مجالس سابقة وحالية، وورؤساء وأعضاء لجان نقابية، وأعضاء هيئة عامة، نضع بين أيديكم هذه العريضة والمتعلقة بانتخابات نقابة أطباء الأسنان للدورة 2019-2022

فقد قام مجلس النقابة في اجتماعه الذي عقده يوم أمس بتاريخ 5 أيار 2019، وبغياب النقيب الدكتور إبراهيم الطراونة، باتخاذ قرار بالطلب من معالي وزير الصحة تأجيل اجتماع الهيئة العامة المزمع عقده بعد ثلاثة أيام، ومن ثم تأجيل انتخابات النقابة المزمع عقدها بعد عشرة أيام، وذلك تحت حجة تزامن الاجتماع والانتخابات مع شهر رمضان الفضيل.

واستند المجلس في ذريعته إلى المادة 37 من قانون النقابة التي تخول الوزير تأجيل اجتماع الهيئة العامة في حالحدوث “ظرف استثنائي يحول دون عقد اجتماع الهيئة العامة”.

كما تزامن ذلك مع رفع عرائض من مجموعة من أطباء الأسنان تطالب المجلس بتأجيل الانتخابات.

وهنا اسمح لنا معاليك بتوضيح النقاط التالية:

1_ إن مجلس النقابة لا يملك وفق القانون صلاحية طلب تأجيل الانتخابات من عدمها.

2_ الظرف الاستثنائي الذي نصت عليه المادة 37 من قانون النقابة، هو حدوث فيضانات أو زلالزل أو وقوع أحداث – لا سمح الله- تمنع إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها، ولا يعتبر شهر رمضان ظرفًا استثنائيًا كون الحياة اليومية العادية للطبيب والمواطن لا تتوقف في هذا الشهر.

3_ إن قيام مجلس النقابة بطلب تأجيل اجتماع الهيئة العامة والانتخابات، قبل ثلاثة أيام من موعد اجتماع الهيئة العامة، رغم أن المجلس نفسه كان منذ السابع من آذار قد حدد موعد الانتخابات، أي أنه يعلم بتزامن هذا الموعد مع رمضان الفضيل منذ أكثر من شهرين.

ما يضع علامة استفهام كبيرة حول أسباب تقديم طلب التأجيل في هذا التوقيت بالذات، خاصة إذا ما علمنا بأن أربعة من أصل خمسة من أعضاء المجلس ممن صوتوا لصالح تأجيل الانتخابات هم مرشحون للدورة القادمة.

إضافة إلى أن العرائض التي تم رفعها لمجلس النقابة، هي في سوادها الأعظم من مرشحي قائمة بعينها ومناصريهم.

معالي الوزير..

نحن الموقعون أدناه، نأمل منكم التمسك بنص القانون، وعدم السماح باستخدام القانون لتمرير مصالح انتخابية لجهة على حساب أخرى.

لذلك كلنا ثقة بأن معاليكم لا يمكن أن يتخذ قرارًا بتأجيل اجتماع الهيئة العامة قبل ثلاثة أيام من انعقادها بما يشكله هكذا قرار من انحياز لطرف انتخابي على حساب طرف آخر.

والله ولي التوفيق

الموقعون:

محمد نايل عبيدات / نقيب سابق

سعيد أبو ميزر / نقيب سابق

بركات الجعبري / نقيب سابق

عازم القدومي / نقيب سابق ومرشح لمركز النقيب للدورة القادمة

د هاشم غرايبة نقيب سابق

محمد أسامه الطوالبه نائب نقيب سابق

عمران علي يوسف / نائب نقيب سابق

معاذ شقوارة / عضو مجلس نقابة سابق

علام شكري / عضو مجلس نقابة سابق ومرشح لعضوية المجلس للدورة القادمة

خالد مشعل / عضو مجلس نقابة سابق ومرشح لعضوية

آية الأسمر / عضو مجلس نقابة حالي ومرشحة لعضوية المجلس للدورة القادمة

نايف يونس / عضو مجلس نقابة حالي

أحمد طراونة / عضو مجلس نقابة سابق ومرشح لعضوية المجلس للدورة القادمة

محمد أبو عرقوب / مرشح لعضوية المجلس للدورة القادمة

محسن الروسان / مرشح لعضوية المجلس للدورة القادمة

هايل عياش / مرشح لعضوية المجلس للدورة القادمة

معتز مراد / مرشح لعضوية المجلس للدورة القادمة

محسن الروسان / عضو مجبلس نقابة سابق ومرشح لعضوية المجلس للدورة القادمة

ميس حياصات / رئيسة لجنة أطباء وزارة الصحة ومرشحة لعضوية المجلس للدورة القادمة

إحسان حماده رئيس اللجنة الفرعية – اربد السابق

محمد محمود الزعبي رئيس فرع اربد السابق

فايز مشرف حجازي رئيس اللجنة الفرعية – الرمثا

حسن الهندي رئيس فرع عجلون

عمار الصمادي / رئيس لجنة فرعية سابق

أحمد الرواضية / رئيس لجنة فرعية سابق

مشهور ابو ناصر –رئيس لجنة فرعية الزرقاء-

موسى الغزو محمود الشرع محمد جمال عبيدات عمر النقرش

محمد ابو دلو حسني بركات وليد عبابنه رائد ارشيدات

حسن حجاب عبدالفتاح يا نور محمد احمد علي عبيدات معن بتاعته

ياسين عبيدات كمال جرار صالح ابو حشمه محمد احمد ناجي عبيدات

عماد الطوالبه أحمد مشهور الطوالبه أنس غوانمة سلام ابو عرقوب

خالد خليل الحاج محمد حسن عمور شروق طوالبه أصيل غوانمه

بثينه ذيابات غدير الصمادي بشير محمد الطوالبه علاء السرحان

سناء العريفي لبنى فرج الله رامي سواقد علي جرادات

عبد المنعم ملكاوي عبدالله أبوعين جلنار القضاه احمد عشا

احمد احمد القطاونة احمد ياسين الرواشده مشعل محمد الجبور يزن الدرابيع

محمد توفيق المجالي فراس علاوي معتصم بطوش موفق مبيضين

أحمد الدباس لؤي عبد العزيز محمد قطيشات عبدالغني العواملة

زيد العرمان نبيل أبو رمان ساجدة البنا فريال حداد

ليث النسور محمد الرحامنة طارق جرار عامر طارق جرار

أنيس علاء الدين محمد حبول شيرين الهواري حافظ طارق جرار

سمير القضاة أنيس علاء الدين صلاح بلعاوي عبير شحادة

عباس أبو صافي أيهم المومني نبيل المومني سنان غيشان

تامر ديب فؤاد قزاز تامر البدوي محمد طربيه

فراس العقرباوي ميشيل الرفيدي هنا أبو غزة محمد فايز

أحمد حماد محمد السرطاوي خالد موسى خالد أبو شهاب

فادي الديري داوود غبن فراس ابو حمد فايز جبر

علي الصافوطي خالد هلسة محمد الخطيب عادل الإيراني

لينا قطيشات هبة دعاس ساره عمر مصطفى ذكاء عمران صبحي ابو سالم عمر زياد رمضان بهجت الزيود محمد الخطيب

مجد يوسف هبه الشيخ علي أمين زلوم ندى جاسم

بهاء خطاب ديانا حرب سعد عوده أماندا بدر

سبا الحياري صلاح عوض الله فرح عطا الله معن ارشيد

محمد ابو ريان وائل خاطري ماجد توبه عيسى فرح عياش

بسام الهندي أمجد عثمان خميس جاموس عمار الخطيب

حسام الفقيه دعاء الخلايلة افنان حمدان صفاء عبد المجيد

دعاء حبر سوزان خضر عمران شريم معتز غزال

عمر لصوي نبيل أبو لاوي هيثم درويش أحمد البراهمية

محمد البراهمية رانيا الشلتوني أحمد نزار ياسين أيمن أبوالرب

محمد سمارة زكية عيسى خالدي عمر خالد بردويل علي محمد علي ابراهيم

محمود محمد علي القرنة فاخر الدعاس فارس فرحان عياش فواز عياش