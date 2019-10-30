نحو 33 مليون دينار ربح صاف للمصفاة في 9 شهور

عمان- الغد- ارتفع الربح المتحقق من أنشطة شركة مصفاة البترول الأردنية بعد خصم الضريبة بنسبة 35 بالمئة في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجلت أرباح الشركة الصافية وفق البيانات الرسمية الصادرة عن الشركة في نهاية شهر أيلول من هذا العام 9ر32 مليون دينار، مقارنة مع 4ر24 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقا للبيانات، توزع صافي ربح الشركة على نشاط التكرير وتعبئة أسطوانات الغاز بواقع 2ر12 مليون دينار، و4ر5 مليون دينار من صناعة الزيوت المعدنية و15 مليون دينار من تسويق المنتجات البترولية.

وسجل صافي المبيعات من نشاط التكرير وتعبئة أسطوانات الغاز 414 مليون دينار و19 مليون دينار مبيعات مصنع الزيوت و1ر1 مليار دينار مبيعات تسويق وبيع المنتجات البترولية.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية المهندس عبدالكريم العلاوين: إن الشركة قدمت خلال النصف الأول من الشهر الجاري بسحب مبلغ 5ر455 مليون دينار من البنوك ضمن الترتيبات التي تمت مع الحكومة لتسديد هذا المبلغ كجزء من رصيد المديونية المستحقة على الحكومة لصالح المصفاة.

وشدد على ان الشركة وضمن استراتيجيتها وخططها حققت نسبة جيدة من الأرباح، معتبراً ان هذه الأرباح تعزز من المركز المالي للشركة.

مؤكدا ان الشركة تسير بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بمشروع التوسعة الرابعة، حيث خطت خطوات متقدمة لتنفيذ المشروع.