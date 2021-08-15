نحو 50 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا أعطيت بـ 24 ساعة

عمان-الغد- أُعطيت 50019 جرعة جديدة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفق بيانات وزارة الصحة الأحد.

وتوزعت الجرعات الجديدة على 9662 جرعة أولى، و40357 جرعة ثانية.

ووصلت حصيلة الجرعات المعطاة في الأردن منذ بداية العام الحالي إلى 5.791708 ملايين جرعة، منها 3.252453 مليون جرعة أولى، و2.539255 مليون جرعة ثانية.

وبلغ عدد المسجلين في منصة تلقي اللقاح حتى الجمعة 3.791830مليون، منها 10379 خلال 24 ساعة.