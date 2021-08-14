نحو 50 ألف جرعة لقاح كورونا أعطيت السبت

عمان-الغد- بلغ عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة لتنظيم البرنامج الوطني للتطعيم 3781451 مسجلاً ومسجلة بزيادة قدرها 18,889 عن يوم أمس الجمعة.

ووفق بيانات الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر السبت، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من المطعوم 3,242,791 بزيادة مقدارها 17,179 جرعة.

كذلك بين الموجز أن عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 2,498,898 بزيادة مقدارها 32,174 جرعة.

وبلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص خلال اليوم الماضي 49,353 جرعة، فيما بلغ إجماليها منذ بدء البرنامج 5,741,689 جرعة.