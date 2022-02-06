نحو 581 ألف حساب مسجل للاستفادة من دعم الكهرباء

وصل مجموع العدادات التي فتحت حسابا للتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي حتى صباح اليوم الأحد، 580914 عدادا من مجموع من زاروا الموقع والبالغ عددهم 114ر645ر2 شخصا.

ووفق بيانات أعلنت عنها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم، شكل الأردنيون نسبة 62ر98 بالمئة، فيما بلغ عدد المسجلين من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن 3ر1 بالمئة، في حين بلغ عدد حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة 08ر0 بالمئة والأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين 44ر1 بالمئة.

وتلقى الموقع الإلكتروني المخصص للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي اليوم 7 ملاحظات واستفسارات وشكاوى تم التعامل مع بعضها، فيما تجري عملية استكمال التعامل مع باقي الشكاوى.