نخبة فنية تنضم إلى لجنة تحكيم مسابقة “صاندانس تي في”

عمان – أعلن القائمون على مسابقة صاندانس تي في للأفلام القصيرة عن انضمام الممثلة والمنتجة الشهيرة أوما ثورمان، وصانعتي الأفلام الرائدتين: آن ماري جاسر وصوفيا الماريا، إلى لجنة تحكيم المسابقة. وتوفر مسابقة صاندانس تي في للأفلام القصيرة، التي أطلقتها مؤخراً قناة صاندانس تي في بالتعاون مع مجموعة beIN الإعلامية ومؤسسة الدوحة للأفلام، منصة شاملة للهواة المستقلين والمواهب العربية الشابة في صناعة الأفلام، لعرض أعمالهم على ملايين المشاهدين حول العالم.

وسيحصل الفائز بالمرتبة الأولى في المسابقة على جلسة تدريبة حصرية (masterclass) مع أوما ثورمان، الفائزة بجائزة غولدن غلوب وجائزة الأوسكار، والمرشحة لجائزة إيمي برايم تايم. وتشمل الجوائز الإضافية باقة ترفيه منزلي متطورة وقسيمة اشتراك في beIN CONNECT. وسيتم الإعلان عن الفائزين بالمراكز الأربعة الأولى في المسابقة في شهر تشرين الثاني( نوفمبر) المقبل، حيث سيتم عرض الأفلام الفائزة لاحقاً هذا العام على قناة صاندانس تي في المتاحة حصرياً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على قناة beIN 75.

واُشتهرت أوما ثورمان بأدائها الرائع في أفلام المخرج البارز كوينتين تارانتينو التي حققت جماهيرية كبيرة مثل “اقتل بيل” و”خيال رخيص”، والتي نالت عليهما ترشيحاً لجائزة الأوسكار وجائزة غولدن غلوب على التوالي. ولعبت الممثلة دور البطولة في العديد من الأفلام المشهورة، بما في ذلك Dangerous Liaisons و Henry & June و The Truth About Cats & Dogs و Gattaca. وحصلت ثورمان على جائزة غولدن غلوب عن فيلم ” Hysterical Blindness”، من إنتاجها وتمثيلها، كما حصدت مؤخراً وسام الشرف من قبل صندوق الممثلين وذلك خلال حفل الصندوق السنوي في مدينة نيويورك.

أما المخرجة والشاعرة الفلسطينية آن ماري جاسر فقد صاغت عبر أعمالها أفقاً فنياً جديداً ، حيث كتبت وأخرجت وأنتجت أكثر من ستة عشر فيلماً متميزاً، تم عرض فيلمين من أفلامها لأول مرة ضمن الاختيارات الرسمية في مهرجان كان، فيما عُرض لها فيلمٌ في مهرجانات برلين والبندقية ولوكارنو وتيلورايد. وشكّلت أفلامها الروائية الثلاثة المشاركات الرسمية التي مثَّلت فلسطين في جوائز الأوسكار. وتتعاون آن ماري جاسر، التي أسست مؤسسة Philistine Films، بانتظام مع زملائها من صناع الأفلام بصفتها كاتبة وسيناريست ومنتجة. وفي عام 2018، دُعيت للانضمام إلى أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية الأمريكية وعملت أيضاً كعضو في لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي ومهرجان برلين السينمائي الدولي (برلينالي). كما تعد جاسر أحد مؤسسي دار “يوسف نصري جاسر للفن والبحث” التي تم تأسيسها مؤخراً في مدينة بيت لحم، والتي حققت من خلاله حلم العائلة في إنشاء مؤسسة للفنون في موطنها الام فلسطين.