نداء شرارة تطلق “قالهالي” وتصف الأغنية بأنها مزيج من الفرح والحب

مجد جابر

عمان- “قالهالي”، بهذه الأغنية تطل الفنانة الأردنية وصاحبة لقب “أجمل صوت” نداء شرارة على جمهورها المحب هذا العام، وهي من كلمات الكاتب أحمد حسن راؤول، الذي تعاونت معه في أغنيتها “حبيتك بالتلاتة”، وألحان جون ماري رياشي.

وتشعر شرارة بسعادة كبيرة بعد إطلاق هذه الأغنية؛ إذ تراهن على أن تحقق نسبة استماع عالية، خصوصا أن هنالك جمهورا يفضل هذا النوع من الأغنيات التي تبعث على الفرح، وهو ما لمسته بأغنيات سابقة لها قريبة من هذا النوع.

وتأتي هذه الأغنية، وفق تصريحات شرارة لـ”الغد”، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية “حبيتك بالتلاتة”، إذ تخطت نسبة المشاهدة الـ74 مليون مشاهدة، وهو الأمر الذي شجعها على أن يكون لديها أغنيات من هذا النوع.

وحققت أغنية “قالهالي” في 12 ساعة فقط، ما يقارب 10 آلاف مشاهدة، وجاءت الأغنية بـ”ستايل” مختلف حيث اعتمدت فيه شرارة طريقة تصوير “اللاريكا”.

وتتسم الأغنية، وفق شرارة، بأجواء من الفرح والحب والسعادة؛ حيث ترى الفنانة أن ذلك ما يحتاجه المستمع في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى ليمده بالطاقة الإيجابية، وهو ما عكسه طريقة تصوير الكليب الذي جاء مليئاً بالحب والبهجة والفرح.

وتلفت شرارة إلى أن المستمع في هذا الوقت بات يبتعد قدر المستطاع عن المشاعر السلبية التي تمده بالحزن والكآبة، وهو بحاجة للحظات من الفرح وإن تحققت بأغنية تمده بلحظات من البهجة والأمل.

ومن كلمات الأغنية “ده قالهالي أخيرا قالهالي.. وبقى بالنسبة الي بكل الناس .. ومين غيره أصلا مفيش غيره.. ملكني بتأثيره وعايشه ميت إحساس.. في نصيب وبيتشال لينا.. مش حب كلام في أغاني”.

وكانت آخر أعمال صاحبة أحلى صوت شرارة أغنية “شروط” باللهجة الخليجية، من كلمات إيهاب غيث، وألحان محمود أنور، وكانت الأغنية ذات طابع كلاسيكي، واعتبرتها شيئا جديدا ومختلفا عن باقي الأغنيات التي قدمتها، والسبب أنها “مزيج” بين اللهجتين الخليجية والأردنية في الوقت ذاته.

والأغنية تحكي قصة كاملة منذ بدايتها حتى انتهائها، وهو الأمر الذي جعلها مميزة بالنسبة لها.

وكانت قد صورت شرارة مؤخراً حلقة مع برنامج “أبلة فاهيتا”، في القاهرة، كما صورت هذا الأسبوع حلقة مع الإعلامي هشام حداد في برنامج “لهون وبس”، والتي أطلقت من خلالها أغنيتها الجديدة، ووصفت شرار الحلقة بـ”المميزة والمختلفة”، معتبرة أنها من أجمل الحلقات التي صورتها مؤخراً.

ويذكر أن الفنانة الأردنية نداء شرارة حازت على لقب “ذا فويس- أحلى صوت”؛ النسخة العربية من برنامج اكتشاف المواهب في موسمه الثالث، الذي تعتمد فكرة البرنامج فيه على أن تختار لجنة التحكيم، المكونة من المصرية شيرين عبد الوهاب والعراقي كاظم الساهر والتونسي صابر الرباعي واللبناني عاصي الحلاني، المشتركين دون أن يروهم، وبعد ذلك يقومون بالإشراف عليهم وتدريبهم أسبوعيا؛ حيث اختارت شرارة وقتها فريق شيرين عبد الوهاب.

وكانت شرارة بدأت الغناء وهي في سن الخامسة عشرة؛ حيث لم تلتفت كثيرا لموهبتها وصوتها الدافئ، وبعدها بدأت شرارة تدندن مع نفسها، وأمام أفراد عائلتها ومع صديقاتها، ومن ثم معلماتها في المدرسة اللواتي أشدن بأدائها الأغنيات الوطنية، تلاه انضمامها لفرقة عمون للفنون والتراث، ووقفت على خشبة المسرح وغنت العديد من الأغنيات الأردنية في حفلات ومناسبات عدة حظيت بإعجاب الحضور، إلى جانب مشاركتها في العديد من المهرجانات.