نداي وراتب والعطار في استفتاء “الآسيوي”

عمان – الغد – اختار الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، اللاعبين عبدالعزيز نداي وصالح راتب وعبدالله العطار، للمنافسة على لقب أفضل لاعب في الجولة السادسة عشرة من دوري المحترفين.

وأشار الموقع إلى أن لاعب الوحدات صالح راتب قدم مستوى مميزا في لقاء القمة أمام الرمثا، بينما مارس زميله عبدالعزيز نداي هوايته بتسجيل الأهداف.

في المقابل فرض لاعب الجزيرة عبدالله العطار نفسه نجماً في اللقاء أمام الفيصلي وسجل هدف الانتصار الثمين.

ويغلق باب التصويت، عند الساعة العاشرة من مساء اليوم. – (أخبار النجوم)