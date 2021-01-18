نداي يستعد لرحلتي السنغال وفرنسا

عمان – الغد – يستعد المحترف السنغالي في فريق الوحدات لكرة القدم عبدالعزيز نداي، لرحلتي السنغال وفرنسا، بعد انتهاء الموسم الكروي 2020.

وظفر نداي الذي يستمر عقده مع الوحدات لموسم آخر، بلقب هداف الدوري برصيد 17 هدفا.

وينتظر أن يغادر نداي خلال الايام القليلة المقبلة عمان، متوجها إلى السنغال، قبل التوجه لاحقا إلى فرنسا، للقيام ببعض الأمور الشخصية، خاصة فيما يتعلق بتجديد اقامته.

ويعتبر المحترف السنغالي، من أفضل المحترفين الأجانب الذين تواجدوا في دوري المحترفين للموسم 2020.

– (أخبار النجوم)