ندوات إلكترونية لـ “أمهات360” تساعد أمهات وآباء بالتخلص من الضغوطات

معتصم الرقاد

عمان- أطلقت منصة أمهات360 (360Moms) مبادرة ندوات إلكترونية مجانية باسم “لنبدأ نهاية العام بروح جديدة معاً”، والتي تهدف لمساعدة الأمهات والآباء في التخلص من ضغوطات هذا العام والإقبال على العام الجديد بصحة نفسية أفضل ومعنويات أعلى.

الندوات عبارة عن ثلاث ندوات إلكترونية تقوم بتغطية مواضيع تخص العلاقات الزوجية والتربية والعناية بالنفس، ثلاثة أمور إن نجحت ستجعل الحياة أسهل.

التخطيط لهذه الندوات جاء من بعد مرور عشرة أشهر على بداية ظاهرة جائحة كورونا، والتي غيرت حياة معظم الناس في العالم، فهناك من فقد عمله بسبب الإغلاقات المتكررة وآخر اضطر لترك عائلته بحثاً عن لقمة العيش، بالإضافة إلى إغلاق المدارس واتباع أسلوب التعليم عن بعد الذي وقع عاتقه على الأهل بشكل كبير وخاصة الأمهات.

ذلك الأمر، دفع المنصة للتفكير بتقديم وسائل داعمة للأهل في الوطن العربي تخفف عنهم وطأة هذه التغييرات وتمدهم بالقوة والمعلومة الصحيحة للمضي قدماً في اتخاذ القرارات الصحيحة لمستقبلهم ومستقبل أطفالهم.

يتم بث هذه الندوات على تطبيق زووم، ويفتح المجال للأهل بالسؤال عما يشغلهم ويقوم كل خبير بالإجابة على كل سؤال بتفان واهتمام كاملين.

الخبراء المشاركون في هذه الندوات هم المدرب المعتمد بالتطوير المؤسسي والمهارات السلوكية حسام فاخوري وأخصائية الإرشاد النفسي ندى دخيل وأخصائية علم نفس سريري مرخصة في العلاج الزوجي والأسري رشا صليب التي شاركت رأيها بهذه الندوات قائلة “تمنح الكثير من الأمهات والأزواج والعائلات فرصة لتعلم معلومات قيمة للغاية حول حياتهم وديناميكيتها بطرق مفيدة خاصة للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج أو القيام به أو ليس لديهم الوقت للحصول على المساعدة، فالمعرفة قوة، كلما قمنا بتثقيف أنفسنا والناس ورفع مستوى وعينا كمجتمع، كلما تمكنا من إحداث فرق في حياتنا لأنفسنا وأطفالنا وعائلاتنا وبالتالي تنشئة أجيال أكثر صحة وأفرادًا أكثر تكيفًا”.

وأضافت صليب عن الرسالة التي تود إيصالها من خلال ندوتها “الهدف من محاضرتي هو مساعدة الأزواج على تقوية علاقتهم، وزيادة تقبلهم لبعضهم البعض وواقعهم خلال أزمة كورونا، وتعليمهم الطرق الصحيحة لإدارة الخلافات وتعميق الاتصال العاطفي فيما بينهم وإحداث تغييرات تعزز الأهداف المشتركة بين الأزواج”.

وقال حسام فاخوري “اعتقد أن مثل هذه اللقاءات تثري المحتوى المقدم وأيضاً تسمح للنساء بالاستثمار في أنفسهن وإيصال رسالة للذات “أنني أستحق” ففي هذه الجائحة وجدت النساء أنفسهن في موقفٍ يستدعى منهن المزيد من التضحيات، فتأتي هذه الندوات كنوع من المكافئة لهن لأنها تقدم الدعم لهن، سنتحدث ونتشارك بعض الخطوات الصغيرة لتحافظ المرأة على نفسها وسعادتها وكيف يجب أن نركز على ما هو تحت سيطرتنا وأن نجعل الضغوطات تعمل لصالحنا، ستكون رحلة من التعلم تبدأ بخطوات صغيرة وتغييرات بسيطة ولكنها مجزية”.

من جانبها قالت الاختصاصية ندى دخيل ” في ندوتي الإلكترونية، أطمح إلى أن أقرّب للأهل الصعوبات التي يمر بها الأطفال، وكيف أنه يصعب على الأطفال أنفسهم فهمه والتعبير عنه، آمل أن يسمع الأهل أطفالهم بشكل أفضل وأن يستجيبوا لهم بحب وبطريقة بناءة، لذلك سأسعى إلى أن أساعد الوالدين على الشعور بالدعم والتمكين من خلال تقديم التوضيحات اللازمة والاستراتيجيات البسيطة في التعامل مع أطفالهم والتخفيف من الضغوطات عليهم جميعاً “.

واضافت دخيل “هذه الندوات تعد فرص رائعة للتعلم والتفكر على الرغم من الظروف الخارجية الصعبة والمحدودة، وتوفُر مثل هذه الفرص على الإنترنت مساحة آمنة للأفراد لمواجهة هذا الوباء؛ خاصة في مجالي الصحة الجسدية والعقلية ” .

من الجدير بالذكر أن 360Moms أقامت 35 ندوة إلكترونية منذ بداية الجائحة حيث بدأت بسلسلة ندوات لدعم كل أم وأب لتخطي أزمة كورونا، بالتعاون مع فريق خبرائها، حيث قاموا بتوضيح وشرح كل ما يحتاجه الأهل ليستطيعوا التعامل مع هذه الأزمة من جميع جوانبها مثل الصحة، العلاقات الزوجية، التربية، التعلم عن بعد وحتى النوم والصحة النفسية لجميع أفراد العائلة بعنوان “الحياة خلال الحجر المنزلي للوالدين” والتي تم نشرها على جزئين، كل جزء تكون من ست ندوات ومن ثم تم طرح سلسلة “التعلم عن بعد خلال الحجر المنزلي” -خمس ندوات- لتساعد الأهل والأطفال في التأقلم مع الأسلوب الجديد في التعليم.