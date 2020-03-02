“ندوة الشهر” تستذكر الرياضة والشباب بعهد الحسين وأبو الحسين

عمان – الغد – أنجزت هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية الأردنية، من خلال لجنتها الثقافية نشاطها الأول بالتعاون مع دائرة المكتبة الوطنية، إنفاذا لبنود اتفاقية التعاون التي كانت الهيئة وقعتها مع المكتبة الوطنية مؤخرا.

وكان الاستاذ الدكتور نضال العياصرة مدير عام دائرة المكتبة الوطنية، رعى ندوة الشهر في قاعة المؤتمرات بالمكتبة الوطنية تحت عنوان “الرياضة والشباب في عهد الحسين وأبو الحسين”، حيث شكلت الندوة من خلال المتحدثين الرئيسيين محمد جميل أبو الطيب رئيس هيئة الرواد والفريق الركن المتقاعد العين د. غازي الطيب نائب رئيس الهيئة، شكلت فرصة لاستذكار انجازات الحركة الرياضية والشبابية الأردنية في عهد المغفور له بإذن الله الحسين بن طلال طيب الله ثراه وجلالة الملك عبد الله ابن الحسين.

وكان وقاس التل رئيس اللجنة الثقافية في هيئة الرواد، القى كلمة عبر فيها عن سعادته بافتتاح نشاطات اللجنة الثقافية بالتعاون مع المكتبة الوطنية، فيما أكد د. العياصرة وأبو الطيب ود. غازي الطيب عن أملهم في أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من الأنشطة المشتركة بين هيئة الرواد والمكتبة الوطنية.

وأفضى بذلك الزميل محمد قدري حسن أمين السر الناطق الأعلامي لهيئة الرواد الذي أضاف أن ندوة الشهر تحت عنون ” الرياضة والشباب في عهد الحسين وأبو الحسين” شهدت عرض فيلم وثائقي يسلط الأضواء على أبرز إنجازات الشباب والرياضة في عهد الحسين وأبو الحسين.