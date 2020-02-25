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ندوة بعنوان”الرياضة والشباب الأردنية في عهد الحسين وأبو الحسين”

مبادرة مشتركة من هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية ودائرة المكتبة الوطنية

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد – “الرياضة والشباب الأردنية في عهد الحسين وأبو الحسين”، هي عنوان ندوة الشهر التي ستعقد اعتبارا من الساعة الخامسة من مساء يوم غد الإربعاء في مقر دائرة المكتبة الوطنية مقابل وزارة الداخلية، وذلك بمبادرة مشتركة من هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية ودائرة المكتبة الوطنية، وانفاذا لاتفاقية التعاون بين الجهتين التي وقعت مؤخرا.

وبحسب الزميل محمد قدري حسن، أمين سر هيئة الرواد الناطق الإعلامي، فإن الندوة ستخصص لاستذكار عطاء المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال وجلالة الملك عبد الله الثاني للحركة الرياضية والشبابية الأردنية على أمتداد سلسلة من العقود وفي كافة المجالات.

لقطة ارشفية للمغفور له الملك الحسين بن طلال في ملاعب كرة القدم – (من المصدر)

وسيكون في مقدمة متحدثي الندوة، محمد جميل أبو الطيب رئيس هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية والفريق الركن المتقاعد العين د. غازي الطيب نائب رئيس هيئة الرواد بحضور د. نضال العياصرة مدير عام المكتبة الوطنية.

وتشكل الندوة استهلالا لانشطة اللجنة الثقافية في هيئة الرواد التي يرأسها الزميل وقاس التل، حيث دعت الهيئة كافة أعضائها لحضور الندوة والمشاركة في فعالياتها.

وتؤكد اتفاقية التعاون بين هيئة الرواد والمكتبة الوطنية على الدور المهم للمكتبة في حفظ النتاج الثقافي والقومي والتعريف به وجمع وحفظ الكتب والمخطوطات والمطبوعات الدورية وتوثيق وفهرسة وأرشفة وثائق هيئة الرواد ذات البعد الوطني من خلال تزويد مديرية الوثائق والتوثيق بالمكتبة الوطنية بالوثائق الاصلية الموجودة لديها، على ان تقوم المكتبة الوطنية بالإعداد الفني للوثائق وتصنيفها وأرشفتها وأعداد وسائل البحث اللازمة لسهولة الاطلاع والرجوع اليها واتاحتها للباحثين.

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