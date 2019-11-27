عمان – الغد – تنظم المؤسسة العامة للحي الثقافي- كتارا عند السادسة من مساء يوم الخميس الثامن والعشرين من الشهر الجاري في قاعة المؤتمرات المركز الثقافي الملكي ندوة بعنوان:

“صناعة الرواية في العالم العربي.. تحديات وآفاق”.

ويشارك فيها كل من: الدكتورة مريم جبر فريحات والدكتور محمد القواسمة والروائي إلياس فركوح والروائية ليلى الأطرش والروائي جلال برجس.

وسيصار على هامش الندوة إلى توقيع الروايات الفائزة خلال الدورات السابقة للروائيين الأردنيين منهم: سناء الشعلان، كوثر الجندي، جلال برجس، قاسم توفيق، هيا صالح.