ثقافة

ندوة بعنوان “صناعة الرواية في العالم العربي”

منذ 22 دقيقة

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عمان – الغد – تنظم المؤسسة العامة للحي الثقافي- كتارا عند السادسة من مساء يوم الخميس الثامن والعشرين من الشهر الجاري في قاعة المؤتمرات المركز الثقافي الملكي ندوة بعنوان:
“صناعة الرواية في العالم العربي.. تحديات وآفاق”.
ويشارك فيها كل من: الدكتورة مريم جبر فريحات والدكتور محمد القواسمة والروائي إلياس فركوح والروائية ليلى الأطرش والروائي جلال برجس.
وسيصار على هامش الندوة إلى توقيع الروايات الفائزة خلال الدورات السابقة للروائيين الأردنيين منهم: سناء الشعلان، كوثر الجندي، جلال برجس، قاسم توفيق، هيا صالح.

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