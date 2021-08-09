ندوة بعنوان مصادر الأخبار الموثوقة في جرش

صابرين الطعيمات

جرش- أقامت مديرية ثقافة جرش ندوه بعنوان مصادر الأخبار الموثوقة ظهر اليوم الاثنين في قاعة مركز شباب جرش.

وقال مدير ثقافة جرش الدكتور عقله القادري، إن القصد من هذه الندوة هي وضع فئة الشباب بمعرفة مصادر الخبر الموثوق والابتعاد عن الإشاعات والتي تنتشر بسرعه فائقة.

وتحدث الزميل رفاد العياصرة من صحيفة الدستور عن مصادر الأخبار الموثوقة وهي التي تصدر من مصادر موثوقة، وأكد أن لكل خبر مصدر ووثائق تدعم هذا الخبر ومصدره وكثير ما نشاهد أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي لكن عند البحث عنها تجدها عارية من الدقة وهي عباره عن اشاعة تداولها أكثر من شخص على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف العياصرة للشباب بأهمية اعتماد الأخبار التي تصدر عن مواقع معتمده مثل القنوات الفضائية والصحف الرسمية ومواقع الأخبار التابعة للوزارات وغيرها من الدوائر الحكومية فقط.

كما تحدثت الزميلة صابرين الطعيمات من صحيفة الغد عن نفس الموضوع وقالت “إنه كان سابقا من المفروض على الصحفي مزاولة المهنة بعد أن يحصل على بطاقة عضويه من نقابة الصحفيين وغيرها ليسمح له بنقل وتداول الأخبار، ولكن وللأسف الشديد في هذه الأيام نشاهد أن أعداد ناقلي الأخبار كثرة وأغلبها يعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي عباره عن “كوبي بيست” دون التأكد من الخبر. وبالتالي يقع المحظور. ويسمى مصادر متحركه، لذلك يجب علينا الاعتماد على جهات مرخصه بنقل الأخبار وتداولها”.

وفي نهاية الندوة دار نقاش بين المشاركين والمحاضرين.