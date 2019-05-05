ندوة تثقيفية حول السلامة والصحة المهنية في جامعة الزيتونة



عمان- نظمت لجنة السلامة والصحة في جامعة الزيتونة الأردنية ندوة تثقيفية حول السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع وزارة العمل وبمناسبة الأسبوع الوطني الخامس عشر للسلامة والصحة المهنية.

وأكدت عميد كلية التمريض وعضو لجنة السلامة في الجامعة الدكتور دلال يحيى، أهمية تجذير ثقافة السلامة بين العاملين والمسؤولين، وضرورة تثقيفهم قانونيا وتدريبيا.

وأكد رئيس قسم التفتيش والسلامة في وزارة العمل المهندس أسامة مرعي، أهمية الوقاية باتباع إجراءات السلامة للحفاظ على حياة الشخص العامل وحياة الآخرين.

وأوضح مجموعة الإجراءات والقواعد والنظم في الإطار التشريعي والتي تهدف للحفاظ على الإنسان والممتلكات، والنتائج المترتبة على إهمال إجراءات السلامة والصحة المهنية، وأسباب الحوادث، وطرق التحكم بالخطر، وواقع حوادث العمل في الأردن وطرق التقليل منها.

وبين مدير مركز برامج دعم الحياة الدكتور جهاد سعيد طرق دورة النجاة، وطريقة الإنعاش القلبي الرئوي، وكيفية تطبيقها على دمى المحاكاة.