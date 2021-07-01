ندوة تربط مكانة الدول باحترامها لحقوق الإنسان

عمان- الغد – أشاد مسؤولون في المركز الوطني لحقوق الانسان واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بمصادقة الأردن على معظم المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بحكم موقعه الجغرافي المحاط بمناطق نزاع، فضلا عن موجات اللجوء المتتالية إلى البلاد منذ العام العام 1948، مشددين على أن مكانة الدول باتت تقاس هذه الأيام بمدى احترامها لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال ندوة مستديرة عقدها المركز واللجنة لمناقشة القانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني، في مقر المركز أمس وبمشاركة عدد من القانونيين والخبراء.

وقالت مديرة جلسات الحوار، مفوض التعزيز في المركز نسرين زريقات، إن اللقاء يهدف إلى بحث موضوع التكاملية بين القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، بحيث يكمل بعضهما بعضا عند وجود أي نقص أو ثغرة في أحدهما.

وألقى رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور رحيل الغرايبة كلمة افتتاحية أعرب فيها عن أهمية انعقاد الحوار في الشأن المذكور، بهدف تعزيز الجهود الوطنية ضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأكد غرايبة أن الهدف المرجو هو أنسنة الحروب والتقليل من بشاعتها، وذلك يعد جزءا أصيلا من تراثنا العربي والإسلامي، حيث كانت الشعوب تُستباح في الحروب، وكان الأسر يقود إما إلى الموت أو إلى الاستعباد، حتى جاء الإسلام بضوابط إنسانية حميدة لهذه المسألة، وقد أخذت الاتفاقيات الدولية بأدبيات الأسر في الإسلام.

وقال المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي إن الجلسات ستكون أكثر فائدة وجدوى فيما لو قدر لها أن تطرح على قاعدة ممارسات حاصلة على الأرض، بحيث نستطيع دراسة الأزمة في سياقها المحلي أو الإقليمي ومدى خضوعها للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، بحيث نخلص إلى نتائج وتوصيات تربط النص بالممارسة.

وأضاف أن القانون الدولي الإنساني على مستوى الإلزامية أقل تطبيقا وتفعيلا من قانون حقوق الإنسان، حيث يتيح الأخير لدى بعض القوى العالمية فرض المبادئ التي تخدم مصالحها، ذلك أن القانون الإنساني قد يقلص انفلات هذه القوى العالمية ويحد من سعيها نحو الهيمنة.

من ناحيته أكد رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة أن الأردن صادق على معظم المعاهدات الدولية في القانون الدولي الإنساني، بحكم موقعه الجغرافي المحاط بمناطق نزاع، فضلا عن موجات اللجوء المتتالية إلى البلاد منذ العام 1948.

وأشاد بآلية تنفيذ الأردن لالتزاماته الدولية سواء من خلال المواءمات التشريعية مع المعاهدات الدولية التي صادق عليها، أو من خلال العمل على ترسيخ القانون الدولي الإنساني، واحترام حقوق الإنسان على النحو الوارد في الدستور الأردني والتشريعات الوطنية والدولية.

بدوره قال عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، عضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، الدكتور محمـد الطراونة إن معيار التقدم لدى الدول اليوم ليس الثروة النفطية، أو الكتلة الديمغرافية وغيرها، بل يقاس بمدى احترامها لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف الطراونة ان الشريعة الإسلامية هي أول من كرس مفاهيم القانون الدولي الإنساني نصا وتطبيقا، حيث يوصف الفاتح الإسلامي في سجلات المستشرقين بالـ”رحيم”، ويعود الفضل إلى الشريعة الإسلامية في أنسنة الحروب والتخفيف من بشاعتها على الشعوب.

وقال مدير إدارة التوعية والتدريب في المركز عيسى المرازيق، إن بعض الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان مازالت حبرا على ورق، فبعضها غير ملزم وبعضها الآخر ملزم نظريا لكنه من الناحية العملية غير محكوم بإرادة دولية أو أدوات تنفيذية.

وعلى المستوى الدولي يرى المرازيق أن حق النقض (الفيتو) يعد مساسا مباشرا بالقانون الدولي، فضلا عن آليات التملص من القرارات الدولية التي تنتهجها بعض قوى الهيمنة حول العالم، بما ينعكس بشكل مباشر على القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.