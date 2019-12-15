عمان- تعقد منظمة “سامعك” ومبادرة “حرير” ندوة توعوية إنسانية بمجالي السمع والسرطان يوم الجمعة المقبل في مركز الحسين الثقافي من الساعة السادسة إلى الثامنة مساء لنشر الوعي بأهمية التعامل مع هؤلاء الأشخاص بأفضل الطرق ليتحقق الهدف السامي، وهو دمجهم في المجتمع؛ حيث ستكون هذه الفعالية مليئة بالنشاطات، وسيقوم هاشم قلعجي مؤسس منظمة “سامعك” كونه أحد الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع، ونهاد دباس مؤسس مبادرة “حرير” والعديد من أخصائيي السمع والنطق والأطباء بالشرح عن المعاناة التي يعاني منها ضعيفو السمع والمصابون بالسرطان والآثار النفسية والطبية التي تخلفها حالتهم، وبالتالي الطرق المناسبة للتعامل مع هذه الفئة من المجتمع.