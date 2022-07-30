مهرجان جرش: ندوة خاصة تستذكر إبداعات الأديب الأردني فخري قعوار وأمسية شعرية

ضمن البرنامج الثقافي لمهرجان جرش للثقافة الفنون 2022، أقيم في المركز الثقافي الملكي أول من امس ندوة أستذكارية إلى الأديب الأردني فخري قعوار، شاركة فيها كل من الناقد نزيه ابو نضال، والقاص جعفر العقيلي، بحضور مبدعين أردنيين وعرب من ضيف المهرجان، وأهل وأبناء الأديب قعوار.

امين عام وزارة الثقافة القاص والروائي والمسرحي هزاع البراري قال إن فخري قعوار كان بوصلة سياسية وقومية وكان في مواجهة التطبيع والدفاع عن الكاتب، مضيفا أن الوزارة وادارة المهرجان واللجنة الثقافية رأت انه من الضروري تكريم هذه القامة الكبيرة الممثلة في فخري قعوار بهدف إلقاء الضوء على منجزه في السياسة والصحافة ، وكنقابي في رابطة الكتاب الأردنيين، واتحاد الكتاب والأدباء العرب.

من جهته قال الناقد أبو نضال في ورقته التي حملت عنوان” المتمرد” تناولت مشوار قعوار الإبداعي منذ ستينيات القرن الماضي، إن قعوار كان مقاتلا من أجل شعبه وأمته، ومن أجل فلسطين لذلك احتلت كتاباته التي تميزت بمستواها الأدبي الرفيع والعالي قلوب الناس سواء أكانت في الصحافة او القصة أو الرواية أو البرامج الإذاعية والتلفزيونية.

وحول الجانب السياسي اشار أبو نضال إلى أن دخول قعوار إلى عالم السياسة من خلال قبة البرلمان، وكذلك خوضه انتخابات اتحاد الكتاب العرب دوره في نقل مكتبه الى عمان، ومواقفه الواضح ضد التطبيع.

وقال عاطف قعوار، شقيق الكاتب فخري قعوار، إن كل ما كتب عن فخري قعوار حتى الان لم يكتب عنه كشخصية متمرد تعرف أصول التمرد في عدم التطاول، والموضوعية، كما انه لا يقبل السقوف العادية.

وأشارت المهندسة مجد فخري قعوارفي كلمة لها أن الكاتب أثرى الأدب الأردني لأكثر من 45 عاما من عمر الدولة، وشارك في تأسيس رابطة الكتاب الأردنيين، وهو أول من نادى بحكومة برلمانية، ومجالس بلدية منتخبة، كما تحدث عن اهتمام غربي وعربي في دراسة أعماله وترجمتها إلى عدة لغات.

بدوره قال، القاص العقيلي الذ ي أدار الندوة، إن الأجيال الجديدة مدعوة الى التعرف على المنجز الإبداعي للأديب قعوار واصفا هذا المنجر بالنوعي والمتفرد، تلا ذلك قدمت عضو اللجنة الثقافية الدكتورة مهم العتوم برفقة اعضاء من اللجنة الثقافية درع لعائلة قعوار.

وكان قد اقيمت قبل ذلك أمسية شعرية لعدد من الشعراء الأردنيين والعرب، وذلك في المركز الثقافي الملكي مساء اليوم الجمعة أمسية شعرية لعدد من الشعراء الأردنيين والعرب، قدمت خلال قصائد وتجارب شعرية تحفل بالعاطفة والحزن والفلسفة، قدمه الشاعر عضيب عضيبات.

وقرأ في البداية الشاعر العراقي علي جعفر العلاق مجموعة من القصائد منها: النهر، وعيون المها، عائلة من مطر، معجزة الليل، تنوعت في موضوعاتها، ولغتها الشعرية الدافئة، كما قرأ الشاعر السعودي جاسم الصحيح قصيدة الشاعر، وطيور.

وقرأت الدكتورة ايمان عبد الهادي من الاردن قصائد: في مدح رسول الله، وان تكون شاعرة، ورجع المسافر، وسمرقند، نحت في بنائها نحول الصوفية، وقدم الشاعر من الأردن علي الفاعوري عدة قصائد منها: قصيدة أبحث فيك عن وطني، وقصيدة أمي، واختتم الشاعر الأردني عبد الله ابو شميس الأمسية بقصائد: الوصايا، وهاجر.

وفي نهاية الأمسية التي شهدت حضورا لافتا من محبي الشعر، قدمت عضو اللجنة الثقافية الدكتورة مها العتوم الدروع التذكارية على الشعراء المشاركين.