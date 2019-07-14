ندوة عربية حول متطلبات معايير المحاسبة الدولية نهاية ايلول

عمان-الغد– صرح المهندس ماجد سميرات رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين بأن الاتحاد سيعقد وبالتعاون مع شركة إرنست ويونغ- الأردن ندوة عربية بعنوان “المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (17) عقد التأمين ورقم (16) إدارة عقود الإيجار وحوكمة تكنولوجيا المعلومات والتأمين ضد حوادث الأمن السيبراني” وذلك يومـي الأربعــاء والخميس 25-26/9/2019 في فندق انتركونتننتال- عمان- الأردن.

كما وأكد سميرات انه يأتي عقد هذه الندوة الهامة لتناقش محاور غاية في الأهمية لقطاع التأمين والشركات العاملة فيه، إضافة إلى الاهتمام من الجهات الرقابية بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية على القطاعات المالية بشكل عام وشركات التأمين بشكل خاص من ضمن الاجراءات الرقابية لضمان الملاءة المالية لشركات التأمين وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية وانسجاماً مع توجهات مجلس ادارة الاتحاد بصفته ممثلاً لقطاع التأمين للتحضير للمرحلة القادمة التي تلزم شركات التأمين بتطبيق هذه المعايير ومساعدتها في الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية بهذا الخصوص لضمان التطبيق الصحيح لهذه المعايير.

وستتناول مواضيع الندوة كافة جوانب المعيار المحاسبي رقم (17) المتعلق بعقود التأمين والمعيار المحاسبي رقم (16) إدارة عقود الايجار وكذلك موضوع حوكمة تكنولوجيا المعلومات والتأمين ضد حوادث الأمن السيبراني وارتباطها بعمل شركات التأمين.

وسيغطي مواضيع الندوة المتعلقة بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 17 والمعيار المحاسبي الدولي رقم 16 نخبة من المحاضرين من كوادر وخبراء شركة إرنست ويونغ- الأردن من العاملين في السوق الاردني والاسواق العربية وهم كل من السيد بلال قمر – مدير رئيسي – خدمات الاستشارات المحاسبية والمالية والسيد كافي باثر – اكتواري والسيد مايكل ميركوتر – مدير رئيسي اكتواري والسيد وائل علي – مدير- خدمات الاستشارات المحاسبية والمالية إضافة الى محاضر من البنك المركزي الأردني وهو السيد نادر قاحوش، رئيس مفتشين / إدارة الرقابة على المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها في دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي في البنك المركزي الأردني، والذي سيغطي موضوع الحاكمية والأمن السيبراني .

وأضاف سميرات بأن هذه الندوة مخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين المحلية والعربية والاتحادات وهيئات الرقابة العربية كذلك البنوك وغرف التجارة والصناعة، حيث نتطلع في الاتحاد لمشاركة واسعة من كبرى الشركات المحلية والعربية والمؤسسات المحلية ولاقتصادية الأخرى ذات العلاقة بأعمال التأمين والمهتمين بمواضيع الندوة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الندوة وأهمها توسيع المشاركة والاستفادة من الخبرات والتجارب التي ستعرض خلالها.