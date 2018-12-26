ندوة عن واقع مشكلة المخدرات في الأردن بجامعة الزرقاء

حسين الزيود

الزرقاء- قال مساعد مدير الأمن العام للأمن الجنائي العميد محمد الملاحيم إن جهاز الأمن العام ،يعمل بالتشارك مع كافة مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية لمحاربة آفة المخدرات ويضع ذلك على سلم الأولويات بهدف القضاء على آفة المخدرات باعتبارها مشكلة مجتمعية لا يجب التغاضي عنها.

وبين الملاحيم خلال ندوة نظمتها جامعة الزرقاء بالتعاون مع مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات بعنوان “واقع مشكلة المخدرات في الاردن” ، أن جهاز الأمن العام يعمل من خلال خطط واستراتيجيات أمنية وضعت بنهج علمي متطور شامل لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها وإلقاء القبض على مرتكبيها وتوديعهم للقضاء، لافتا إلى أن المديرية تعمل بنهج تشاركي مع القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لمنع وقوع تلك الجرائم بشكل عام وآفة المخدرات بشكل خاص.

وأوضح أن عقد لقاءات لهذه المشكلة بشكل مكثف مع الجامعات والمعاهد التدريبية والمدارس جاءت بأثر إيجابي في الحد من انتشار آفة المخدرات والتوعية من أخطارها وطرق الوقاية منها،منوها إلى أن من أهم أسباب الانزلاق إلى تعاطي المخدرات هو التفكك الأسري وسوء التربية وإهمال الأولاد وضعف الوازع الديني.

من جهته قال مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد أنور الطراونة إن هناك مركزا في مديرية الأمن العام مختصا بعلاج المدمنين على أنواع المخدرات كافة وأن ميزات العلاج بهذا المركز يضمن السرية والمجانية وعدم تسجيل قيد بحق المتعاطي في حال حضر من تلقاء نفسه للمركز.

وأشار الطراونة إلى أن مشكلة المخدرات لا تزال ضمن نطاق السيطرة، فيما تعمل الإدارة من خلال نطاق شامل يعتمد على الضبط والمكافحة والتوعية وعلاج الإدمان، موضحا أنه ومن خلال الأقسام المنتشرة في كافة محافظات المملكة والمعابر الحدودية المزودة بكوادر بشرية مؤهلة قادرة على التعامل مع تلك الآفة ومحاربتها ، يتم إلقاء القبض على الأشخاص المتورطين بها وتوديعهم إلى القضاء.

وبين أن عدد المضبوطين من طلبة الجامعات والمدارس خارج أسوار هذه الصروح العلمية يعتبر بسيطا مقارنة مع إجمالي عدد المضبوطين، منوها إلى أهمية تعزيز برامج التوعية والتثقيف والإرشاد لتحصين الطلبة ضد هذه الآفة المدمرة.

من جهته ثمن رئيس مجلس أمناء الجامعة المهندس سمير الحباشنة بالجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات ودورها المهم في تحصين المواطن من خلال تقديم برامج التوعية والتثقيف والإرشاد.

وقال رئيس الجامعة الدكتور بسام الحلو ، إن الجامعة دأبت على تنظيم اللقاءات والفعاليات التوعوية المجتمعية الهادفة الى تفعيل التعاون بين القطاعات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في توعية المجتمع والقيام بدورها التوعوي لنشر ثقافة الأمن والسلامة.