ندوة في بيت عرار الثقافي تحتفي بتجربة الشاعر عمر أبو الهيجاء

إربد-الغد- احتفى منتدى حائط المدينة، بالتعاون مع فرع رابطة الكتاب الأردنيين، الأسبوع الماضي، في “بيت عرار الثقافي”، بتجربة الشاعر عمر أبو الهيجاء الشعرية، بمشاركة الناقد

د.عبد الرحيم مراشدة الذي قدم ورقة نقدية بعنوان “الأنساق الثقافية في مدونة -وأقبل التراب.. للشاعر عمر أبو الهيجاء”، وأدارها منير أبو الرب، وبحضور رئيس فرع رابطة الكتاب في إربد الباحث عبد المجيد جرادات وعدد من المثقفين والمهتمين.

تحدث د.مراشدة في ورقته النقدية عن الأنساق الثقافية في مدونة.. -وأقبل التراب- للشاعر عمر أبو الهيجاء، لافتا إلى أن (وأقبل التراب..) هذه الجملة الفعلية بوصفها عتبة نصية تسهم نسقيا في اختزال مجمل أفكار تم تبنيها من قبل الشاعر، وفي الوقت نفسه تسهم في بناء خطاب النص بالمعنى الاصطلاحي وبناء وجهات النظر المؤسسة سرديا للمعاني المبثوثة في السياقات الشعرية.

تبدو الجملة وكأنها تنطوي على إضمار وإمحاء قصدي وترك هذه التعمية لنشاط وفاعلية القراءة، هذا ما يعزز أهمية النقد الثقافي في البحث عن الطبقات المرجأة والخفية في النص، ومثل هذه القراءة والأساليب جرى الالتفات إليها من قبل كثير من الشعراء الحداثيين، وحفزت النقاد على تعميق الرؤية في دراسة النصوص.

وبين د.مراشدة أن الشاعر اختار مجموعة من المدن التي كان لها الأثر في ذهنية الإنسان العربي والمسلم عبر تاريخه وثقافته وذاكرته الجمعية وغير الجمعية، وقام هو بالرحلة جسدا وروحا وفكرا، وبدأ بالعبور الذي لطالما تمناه وتحقق له عبر المعبر في القصيدة الأولى.

وأكد د.مراشدة أن الشاعر أبو الهيجاء لم يقم بسرد مباشر، ولا بقصة عابرة، وإنما قدم شعرية كثيفة رامزة تحيك نسيج نص رحلي شعري إبداعي تشبع بالمضامين الفنية والفكرية، ومن هنا كانت الانزياحات اللغوية والأسلوبية ناجحة.

وخلص د.مراشدة إلى أن عمر أبو الهيجاء يبقى بحق شاعرا يعي منتجه النصي، ويستثمر من منابع وروافد عدة في سبيل إنشاء إستراتيجية لخطابه في محاولة للتجاوز والتخطي للسائد عبر التجريب، من حيث الكتابة العابرة للثقافة المحلية والعربية والإنسانية، وهذا يحسب له، وبظني ستبقى مثل هذه النصوص علامة فارقة على الشعرية المتحولة والمتجددة باستمرار، وتستدعي وتحفز المتلقين، لا سيما النقاد، للنظر في مثل هذه النصوص.

وكان قد استهل أبو الهيجاء الأمسية بقراءات شعرية من ديوانه المحتفى به وقصائد أخرى من ديوانه المعد للنشر “سرد لعائلة القصيدة”، وفي نهاية الأمسية تم تقديم الشهادات التقديرية للمشاركين من قبل رئيس فرع الرابطة عبدالمجيد جرادات ورئيسة المنتدى السيدة زينب الناطور.