عمان – الغد – أضاءت محاضرة نظمها متحف الشهيد وصفي التل أحد مواقع الدائرة الثقافية في قطاع التنمية المجتمعية على جوانب هامة في حياة الشهيد التل مع التركيز على رؤيته في المنظومة الادارية والاقتصادية.

وقدم المحاضرة الإعلامي سهم العبادي بحضور مديرة الدائرة شيمة التل وجمهور يمثل هيئة شباب كلنا الأردن وأعضاء المجلس الأمني المحلي لمركز أمن صويلح وأفراد من المجتمع المحلي.

واستعرض العبادي في المحاضرة مراحل ومحطات حياة الشهيد من وصفي المجاهد على ثرى فلسطين الى وصفي الصحفي الذي أسس مجلة الهدف في القدس مرورا بالمعلم والموظف ومدير الاذاعة والتلفزيون والسفير والرئيس السياسي والاقتصادي.

ومن أبرز ملامح النظام الذي أرساه الشهيد التل في الادارة هو محاربة الواسطة والشللية والمحسوبية في مشروعه النهضوي لبناء دولة الاعتماد على الذات والانتاج مع الاهتمام بذات الوقت بالنهضة العلمية والثقافية رغم مرارة الظروف التي كانت تمر بها المنطقة.

وشبه العبادي الشهيد التل بمهاتير محمد من حيث الرؤى الاقتصادية والإدارية كتشديد قوانين العقوبات لمكافحة الفساد والرشوة والتهرب الضريبي والتهرب من الرسوم وانكار الربح ومس المال العام وعدم القيام بالواجب.

وسرد العبادي العديد من الأحداث والقصص الواقعية في حياة الشهيد التل التي تؤكد وطنيته وحرصه الكبير على المال العام وإعلاء مصلحة الشعب على اي مصلحة واعتبار حيث كان يقترض مثل اي مواطن ويدفع الاقساط التي تخصم من راتبه الشهري في الوقت الذي كان بإمكانه ان يكون من أكبر الاثرياء لكنه مات مديونا.

وأدارت الندوة الزميلة ياسمين عربيات التي أكدت ان متحف الشهيد التل مستمر في فتح أبوابه أمام أبناء الوطن كمنبر ومنارة لكل اردني صادق بمحبته وولائه وانتمائه.