ندوة للباحث نواف الزرو حول استهداف الاحتلال أطفال فلسطين

عزيزة علي

عمان- تزامنا مع الحرب الوحشية التي تشنها القوات الصهيونية على قطاع غزة وإعلان وزارة الصحة في القطاع، أن حصيلة الحرب الصهيونية على غزة ارتفعت إلى 41 شهيدا بينهم 15 طفلا و4 نساء، إضافة إلى 311 جريحا، أقام منتدى الرواد الكبار ندوة بعنوان “لماذا يستهدف الاحتلال أطفال فلسطين”، تحدث فيها الباحث والمحلل للشؤون الفلسطينية نواف الزرو، وقدم عرضا عن المجزرة الصهيونية ضد أطفال فلسطين.

الندوة أدارتها المستشارة الثقافية للمنتدى القاصة سحر ملص، وتحدث فيها الى جانب المحاضر مديرة المنتدى هيفاء البشير التي قالت “نلتف في هذه الندوة جميعاً حول مفكر وباحث وسياسي هو نواف الزرو، الأسير المبعد بعد اعتقال داما أكثر من 13 عاما في معتقلات العدو الصهيوني”، مبينة أن القضية الفلسطينية شغلت وأرقت العالم منذ عقود، من دون أن يجد العالم لها حلاً عادلاً، حيث اغتصبت أراضيها وتشتت شعبها في دول العالم.

وأضافت البشير أن الزرو نذر عمره وقلمه باحثاً، كاتباً ومفكراً يفند أكاذيب العدو الصهيوني، وينشر الوعي دفاعاً عن قضيته العادلة.

ومن جهته، استعرض الباحث الزرو أعداد الأطفال الذين تم استشهادهم بنيران الصهاينة، مؤكدا أن كل هذه الحالات هي عملية “قنص وقتل لأطفال فلسطين”، وهناك مئات بل آلاف آخرون من الأطفال الشهداء برصاص قوات ومستعمري الاحتلال، أما قصص وحكايات وكمائن الموت الصهيوني لأطفال فلسطين فحدث بلا حرج… وكلها جرائم صهيونية مكتملة الأركان بانتظار صحوة ضمير أممية.

ويرى الزرو أن العمليات التي تستهدف الأطفال والفتيان الفلسطينيين وقتلهم شكلت سياسة ثابتة اتبعتها القيادات السياسية والعسكرية الصهيونية واعتمدت على أعلى المستويات بهدف النيل من الأطفال وزرع الرعب والخوف في الأجيال الفلسطينية الناشئة وقتل الأمل في المستقبل في نفوسهم، وتحطيم حياتهم ومستقبلهم، كي لا يتمكنوا من حمل قضيتهم والدفاع عن حقوقهم، وينسحب هذا المشهد المروع على أطفال فلسطينيين في الأمكنة الفلسطينية الأخرى كافة.

وقال “هذه الجرائم المفتوحة التي يقترفها الاحتلال ضد أطفال فلسطين، بل بحق عائلات فلسطينية كاملة أبيدت بالجملة على يد الآلة الحربية الإسرائيلية”.