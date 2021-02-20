ندوة نقاشية لمعهد الادارة العامة بعنوان “التنافسية العالمية “

عمان- الغد- استمرارا لسلسة الفعاليات التي ينظمها مركز القيادات الحكومية في معهد الادارة العامة لشاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا و بالتنسيق والتعاون مع قطاع القيادات الحكومية في دولة الامارات العربية المتحدة عقد المعهداليوم ندوة نقاشية بعنوان “التنافسية العالمية ” ، وتعتبر هذه الجلسة التي عقدت باستخدام تقنيات التدريب عن بعد استكمالاً لسلسة أنشطة ومشاريع الشراكة الاستراتيجية في تحديث العمل الحكومي بين الامارات والاردن وضمن اطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين حكومتي البلدين في شهر يونيو من عام 2018، وشارك في الجلسة عدد من الامناء والمدراء العامين ومن في سويتهم وعدد من المتحدثين المختصين من الجانبين .

وافتتحت الجلسة معالي وزير دولة لتطوير الاداء المؤسسي المهندسة رابعة العجارمة مرحبة بالحضور من كلا الجانبين وقدمت الشكر لحكومة دولة الامارات لحرصها على تقديم كافة اشكال الدعم والتعاون لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية واشارت العجارمة الى أهمية هذه الورش التي تهدف الى تقوية القدرات المؤسسية وتحسين الحوكمة والاستفادة المتبادلة بين البلدين في مجال تطوير العمل الحكومي وبناء المهارات والقدرات المؤسسية، وأشادت العجارمة بعمق العلاقات الأردنية الإماراتية وقالت أن هذه العلاقة تشكل فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب لدى البلدين، كما أشادت العجارمة بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تتبع المؤشرات الدولية وتحقيق نتائج إيجابية في العديد من تلك المؤشرات لا سيما المتعلقة بالتنافسية العالمية.

ودعت العجارمة الأمناء والمدراء العامين الى إيلاء هذه الفعاليات التي تعقد من خلال معهد الادارة العامة الاهتمام الكبير ومتابعة كافة فعالياتها وانشطتها وتطبيقها على أرض الواقع لتنعكس هذه المفاهيم على أداء المؤسسات ورفع الرضا عن مستوى الخدمات المقدمة، مشيرة إلى أن مثل هذه الندوات تشكل منصة للتشبيك وتبادل المعارف والخبرات حول القضايا والمواضيع التي تواجه الإدارة العامة الأردنية.

من جانبها أشارت مدير عام معهد الإدارة العامة بالوكالة المهندسة بدرية البلبيسي خلال مداخلتها إلى أهمية الموضوع الذي تناولته الندوة والدور الكبير الذي يمكن أن يقوم به الأمناء والمدراء العامين في الإستفادة من التجارب العالمية في تحسين وضع الأردن في مؤشرات التنافسية العالمية من خلال توظيف تلك التجارب في دوائرهم والقطاعات التي يديرونها.

وتناولت الندوة في جلستها الاولى عرض لتجربة دولة الامارات في ملف التنافسية العالمية وكانت المتحدثة في هذا الجانب الاستاذة حنان اهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء بالإنابة، وقالت أهلي أن الإمارات قد حقق تقدما كبيرا في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية من خلال العمل على تنفيذ جملة من المشاريع والإجراءات والمبادرات وضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل البيانات الإحصائية والسياسات والتشريعات واستطلاعات الرأي

وفي الجلسة الثانية قدم الدكتور حضرم الفايز مدير ادارة السياسات والدراسات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي تجربة الأردن في مجال التنافسية العالمية واستعرض واقع حال الأردن في تلك المؤشرات على مدار السنوات السابقة، وأشار الفايز إلى أن الأردن قد تبنى العديد من المبادرات التي أسهمت في تحسين واقع حال الأردن لا سيما في مؤشر الذي قفز فيه الاردن 29 مرتبة منتقلا من المرتبة 104 الى المرتبة 75.

وتضمنت الندوة جلسة نقاش مفتوحة أدارها المهندس فايز النهار مساعد مدير عام معهد الإدارة العامة تم خلالها الإجابة على أسئلة المشاركين ومناقشة الإجراءات والمبادرات التي يمكن أن تساهم في تحسين واقع حال الأردن في تلك المؤشرات كما تضمنت تبادل للأفكار والتجارب المتبعة في كلا البلدين.

الجدير بالذكر ان هذه الورشة هي الورشة الخامسة لسلسة الورش التي تعقد بالتعاون مع قطاع القيادات والقدرات الحكومية في دولة الامارات العربية المتحدة، وان المعهد سيستمر خلال الاشهر المقبلة بعقد هذه الفعاليات و ستكون كل ورشة مخصصة لموضوع محدد من المواضيع المتعلقة بتطوير العمل الحكومي والتي تمتاز بالحداثة ومواكبة المستجدات والتطورات والممارسات العالمية.