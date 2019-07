عمان – الغد – أعلن نادي ليون الفرنسي عن انتقال لاعب وسطه تانغي ندومبيلي الى نادي توتنهام الانجليزي مقابل نحو 60 مليون يورو ، بالإضافة إلى مكافآت قد تصل لقرابة 10 ملايين يورو اضافية.

ووقع ندومبيلي صاحب الـ (22 عاما) عقدا لمدة 5 سنوات مع النادي اللندني ، الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي وخسر أمام مواطنه ليفربول 0-2.

✍️ We are delighted to announce the signing of Tanguy Ndombele from Olympique Lyonnais.

🇫🇷 The France international central midfielder has signed a contract with the Club until 2025.#WelcomeTanguy ⚪️ #COYS pic.twitter.com/5GhqGi1q5g

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 2, 2019