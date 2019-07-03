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ندومبيلي ينضم رسميا إلى توتنهام بصفقة قياسية

منذ ساعتين

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عمان – الغد – أعلن نادي ليون الفرنسي عن انتقال لاعب وسطه تانغي ندومبيلي الى نادي توتنهام الانجليزي مقابل نحو 60 مليون يورو ، بالإضافة إلى مكافآت قد تصل لقرابة 10 ملايين يورو اضافية.

ووقع ندومبيلي صاحب الـ (22 عاما) عقدا لمدة 5 سنوات مع النادي اللندني ، الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي وخسر أمام مواطنه ليفربول 0-2.

وتوجب على توتنهام دفع مبلغاً قياسياً في تاريخ النادي للحصول على خدمات ندومبيلي، حيث قال توتنهام على موقعه الرسمي : “نحن سعداء جدا للإعلان عن انضمام ندومبيلي الى صفوفنا ، لقد وقّع الدولي الفرنسي مع النادي حتى العام 2025”.

الجدير بالذكر أن ندومبيلي انتقل الى ليون عام 2017 قادما من اميان مقابل 10 ملايين يورو ، وخاض في صفوفه 96 مباراة وسجل 4 أهداف ، كما خاض 6 مباريات دولية مع منتخب بلاده.

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