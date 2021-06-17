ندوه ثقافيه عن الشاعر الراحل سليمان عويس في جرش

صابرين الطعيمات

جرش- أقامت مديرية ثقافة جرش بالتعاون مع غرفة تجارة جرش ندوه ثقافيه بعنوان سليمان عويس، وشارك في هذه الندوه الشاعر الدكتور علي النوباني والشاعر الشعبي هشام البنا.

مدير ثقافة جرش تحدث الدكتور عقله القادري تحدث عن حياة الراحل سليمان عويس والمولود في محافظة جرش بلدة دبين عام 1949 واستعرض تاريخه كأهم الشعراء في المملكة، وتناول سيرته الذاتية في العمل الصحفي.

وتحدث الشاعر علي النوباني مفصلا عن حياة الشاعر الكبير سليمان عويس وعن شعره الشعبي والنبطي وألقى من بعض قصائد سليمان.

يشار إلى سليمان عويس دفن في مسقط رأسه في بلدة دبين، وله قصائد شعريه وطنيه مغناة.

وفي نهاية الندوة شكر القادري الشعراء النوباني والبنا والحضور جميعاً.

فيما شكر رئيس غرفة تجارة جرش الدكتور علي دندن العتوم بالشعراء المشاركين والحضور.