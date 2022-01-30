نزع اللثام في الطريق إلى الاتفاق

إسرائيل هيوم

ايال زيسر

مع دخوله إلى البيت الأبيض قبل نحو سنة وضع الرئيس جو بايدن تجديد الاتفاق النووي مع إيران في رأس سلم أولويات ادارته. وأوضح الناطقون بلسانه انه بحاجة إلى اتفاق يزيل المسألة الإيرانية عن جدول الأعمال، حاليا على الأقل كي يتمكن هو وادارته لان يتفرغ لمعالجة المواضيع المهمة حقا بالنسبة لواشنطن، وعلى رأسها الخصومة مع الصين في الشرق الأقصى.

النظام الإيراني هو الاخر يبدو متحمسا، وان كان أقل بكثير من بايدن كما ينبغي الاعتراف، للوصول إلى اتفاق نووي متجدد ومحسن يؤدي إلى رفع العقوبات الاقتصادية، ويسمح باستقرار وتعزيز مكانته في الداخل.

لكن رغم شروط البدء هذه، في اثناء السنة الأخيرة لم يتحقق أي اختراق للطريق، وطالت المفاوضات وامتدت وشهدت اساسا أزمات كان يخيل أنها ابعدت واشنطن عن طهران. للحقيقة، فان الإيرانيين هم الذين أحدثوا الازمة تلو الاخرى، بل واوقفوا بين الحين والاخر المحادثات وكأن ليس لهم أي مصلحة أو رغبة في تحقيق اتفاق متجدد. اما واشنطن من جهتها، فقد وجدت نفسها تنجر وترد بتردد على خطوات إيران واساسا على استفزازاتها.

في لحظة معينة، قبل شهر – شهرين، كان يخيل أن الأميركيين يئسوا وانه قضى على امكانية الوصول الى اتفاق. بل انه في واشنطن سمعت تصريحات تقضي بان كل الخيارات مفتوحة وموجودة على الطاولة، وهو تلميح مؤكد وغير مصادق على نحو خاص لامكانية هجوم عسكري.

غير أنه بعصا سحرية، وفي ظل توتر متصاعد بين واشنطن وبكين وموسكو ايضا، التي فتحت جبهة جديدة في اوكرانيا ضد الولايات المتحدة – استؤنفت المحادثات، ويتنبأ متحدثون إيرانيون وأميركيون باختراق قريب يؤدي بالطرفين الى الاتفاق المنشود. وحتى زعيم إيران، علي خامنئي، أعطى ضوءا أخضر للاتفاق حين أعلن بان “المحادثات، وضمنا ايضا الاتفاق، مع العدو لا تعني استسلام إيران.

يبدو ان المفاوضين يستحقون جائزة نوبل، لكن ليس للسلام بل لمسرحية مميزة. فبعد كل شيء، يحتاج الإيرانيون الى الاتفاق بحاجتهم الى الهواء للتنفس، أكثر بكثير مما هم مستعدون لان يعترفوا. غير أنهم ينجحون في أن يبثوا عدم الاكتراث وكأن كل الموضوع لا يتعلق بهم. اما الأميركيون بالمقابل، فيبثون ترددا وضعفا واساسا حماسة لتحقيق اتفاق بكل ثمن.

الإيرانيون هم فنانون في المفاوضات وهم يعملون حسب المبدأ القائل انه ينبغي ابدا التوقيع على الاتفاق في الدقيقة الـ 91 وليس قبل لحظة واحدة من ذلك، وهذا ما سيحصل أغلب الظن.

لا حاجة للانفعال الزائد من تهديدات الطرفين وأجواء الازمة التي يتكبدان احيانا عناء بثها. فمعايير الاتفاق تقررت في اليوم الذي دخل فيه بايدن البيت الأبيض، ومنذئذ حسنها الإيرانيون فقط وفي كل ما يتعلق بمشروعهم النووي هم يوجدون في وضع أكثر تقدما مما كانوا قبل سنة.

يبدو أن الاتفاق لن يكون ممكنا منعه أو تحسين شروطه، وبالتالي فان إيران ستبقى على مسافة لمسة من قنبلة نووية برعاية الاتفاق. ولكن ما يمكن عمله هو تشديد الكفاح ضدها في ارجاء الشرق الأوسط، في سورية، في العراق والآن في اليمن ايضا. هذا صراع يحقق نجاحا، وبخاصة في سورية ويتمتع ايضا بتأييد اقليمي ودولي، وفيه يمكن الانتصار.