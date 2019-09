“نساؤنا على الأرض” .. صحفيات عربيات يحطمن القوالب النمطية بتغطياتهن من الخطوط الأمامية

روبرت هوكسلي – (ذا ناشيونال) 28/8/2019

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

تسلط مجموعة جديدة من المقالات التي كتبتها صحفيات عربيات يعملن في المنطقة الضوء على أهمية التغطية الصحفية المحلية الأصلية في مقابل التغطية ذات الطابع الغربي.

* *

يُفتتح مقال جين عرّاف “خرائط العراق”، بمشهد في بغداد في “صباح يوم ربيعي جميل في العام 2004”. وكانت عراف، التي تشغل في ذلك الوقت وظيفة كبيرة مراسلي شبكة “سي إن إن” في العراق، في الخارج لتغطية حدَث الحج الشيعي السنوي إلى ضريح الكاظمية في شمال المدينة.

وكتبت عرّاف: “أتذكر قولي بصوت عالٍ أنه لا يمكن أن يحدث شيء سيئ في مثل هذا اليوم الجميل”. وبعد فترة وجيزة فقط، تسمع عرّاف صفارات سيارات الإسعاف وترى جثث القتلى والجرحى وهي تُنقل من الموقع المقدس الذي تعرض لهجوم من ثلاثة مفجرين انتحاريين. وكتبت: “مشينا نحو الضريح، حتى عندما كان الناس يهربون منه”.

ربما لا ينبغي أن نتفاجأ بهذا السطر الأخير. فكتابة تقرير صحفي عن القصة، مهما كان ذلك خطيراً، هو ما يفعله الصحفيون مثل عراف. وسوف نلتقي بهذا النوع من الشجاعة في جميع أنحاء كتاب “نساؤنا على الأرض”، الذي يضم مجموعة رائعة من 19 مقالة أصلية كتبتها نساء عربيات يكتبن تقاريرهن وتغطياتهن الصحفية من مختلف أجزاء العالم العربي -وغالباً في مواقف مهدِّدة للحياة.

هناك زينة إرحيم، التي أمضت عامين في العمل داخل المنطقة التي يسيطر عليها المتمردون في حلب. والتي كتبت في مقالها المعنون “حرمة”: “خلال تلك السنوات، كانت القنابل البرميلية المتهورة تهيمن على وجودي”. وهناك أسماء الغول، التي قدمت تغطياتها وتقاريرها عن الغزو الإسرائيلي لغزة في العام 2006، والتي كتبت في مقالها المعنون “بين الانفجارات”: “ذهبت مباشرة إلى الخطوط الأمامية، حيث كانت الرصاصات تئز بجوار أذني، من دون سترة واقية من الرصاص أو أي شكل من أشكال الحماية التي عادة ما تُمنح لأطقم الأخبار الأجنبية”.

لكننا نتفاجأ حقاً عندما نقرأ هذه المقالات. لماذا؟ هل لأن سلوك هؤلاء النساء العربيات يربك التوقعات التي يضعها عليهن المجتمع؟ تشير إلى ذلك زهرة هانكير، الصحفية اللبنانية-البريطانية التي قامت بتحرير كتاب “نساؤنا على الأرض”، في مقدمتها.

تكتب هانكير: “من ناحية، ربما ينظر الغرباء إلى المرأة العربية كضحية أو يتعاطفون معها معتقدين أنها “مُنقادة” أو “مضطهدة” أو “مقموعة”. ومن ناحية أخرى، قد تعتبَر المرأة العربية الصريحة والمنتقِدة في كثير من الأحيان غير لائقة، أو شاذة، في نظر كل من الغرباء وأفراد المجتمع المحيط بها على حد سواء. ومن الناحية المهنية، قد يُنظر إليها على أنها تشكل “تهديداً” أقل من نظرائها الذكور، ولا تُؤخَذ على محمل الجد. ويتم إسكاتها فعلياً في بعض الأحيان أو لا يُسمع صوتها ويُعامل بسلبية”.

لذلك، يشكل كتاب “نساؤنا على الأرض” محاولة هانكير “لنقض مثل هذه الصور النمطية المتوهمة”. وأوضحت متحدثة إلينا من نيويورك: “آمل أن أستحضر كَم هو العالم العربي متعدد الطبقات من خلال قصص هؤلاء النساء وخبراتهن”.

على الرغم من أن هذه المجموعة من المقالات تمتد زمانياً لعقود عديدة -حيث تتناول المقالة الجميلة لرولا خلف، نائبة رئيس تحرير صحيفة “فاينانشيال تايمز”، التمرد في الجزائر العاصمة في العام 1995، على سبيل المثال- فإن البيئة التي تأسست فيها معظم المقالات هي الانتفاضات العربية في العام 2011. كانت عيون العالم في تلك الفترة مركزة على الشرق الأوسط، وسرعان ما أدركت هانكير، التي كانت تعمل في دبي مع موقع “بلومبيرغ” الإخباري في ذلك الوقت، أن بعضاً من أفضل التقارير الصحفية عن الأحداث كانت تُعدِّها نساء عربيات محليات. وتقول: “ومع ذلك، لم يكنَّ يتلقين اهتماماً كبيراً مثل نظرائهن من الصحفيين الغربيين، الذين كانوا يقودون -بشكل لا ينبغي أن يكون مفاجئاً- رواية وسائل الإعلام الدولية عن الوضع المتدهور باطراد”.

وتضيف: “لقد أردت معرفة المزيد عن هؤلاء النساء وقصصهن. في كثير من الأحيان، سوف يغطي المراسلون الغربيون المنطقة لمدة عام أو نحو ذلك، ويعودون إلى بلدانهم الأصلية ثم يكتبون عن تجاربهم في مذكرات أو كتب غير واقعية. وفكّرتُ: ماذا عن هؤلاء الصحفيات العربيات؟ ماذا لو قرأنا، في مساحة نشر مماثلة، عن تجاربهن والمجموعة الكبيرة والفريدة من التحديات التي يواجهنها حتى يتمكنّ من أداء مهماتهن، وكيف تأثرت حياتهن بالاضطرابات في المنطقة”؟

وهكذا، يتيح كتاب “نساؤنا على الأرض” تلك المساحة لعرض بعضٍ من تلك القصص المنسية أو التي تجاوزتها وسائل الإعلام الدولية. وتقول هانكير: “تُظهر الصحفيات العربيات في هذا الكتاب سبب أهمية إدراج المزيد من الروايات الأصلية (التي يكتبها الصحفيون المحليون) في الروايات الإعلامية السائدة، في الوقت الذي نسعى فيه إلى تحقيق فهم أفضل للمنطقة واختلافاتها الدقيقة العديدة”.

في مقال المصوِّرة المصرية إيمان هلال المعنونة “توقفوا فحسب”، على سبيل المثال، نقرأ عن النساء اللواتي تجمعن في ميدان التحرير للاحتفال باليوم العالمي للمرأة بعد أسابيع قليلة فقط من تنحي حسني مبارك كرئيس لمصر.

وتكتب هلال: “اقتربَت منا مجموعة من الرجال فجأة، وقالوا إن علينا أن نعود إلى المنزل لأن ’مكاننا ليس خارج البيت‘. ثم بدأ بعض الرجال في مهاجمتنا جسدياً (…) شعرت بالرعب، لكنني تمكنت من التقاط بعض الصور في تلك الثواني القليلة قبل أن أشرع في الركض هاربة مع النساء الأخريات”.

ومع ذلك، ليست هذه القصص في حد ذاتها هي التي تهم. إنها أيضاً تلك الصراعات التي تواجهها والتضحيات التي تبذلها هؤلاء النساء من أجل رواية هذه القصص. وعلى سبيل المثال، كانت تجربة هلال في ميدان التحرير هي التي أقنعتها بإطلاق مشروع للتصوير عن التحرش الجنسي في مصر. وتكتب: “القليل من الناس في غرفة الأخبار دعموا مشروعي. في الواقع، سخر مني العديد من زملائي الذكور بسبب ذلك”.

غلاف كتاب زهرة هانكير “نساؤنا على الأرض” – (أرشيفية)



وبالنسبة للمصورة اليمنية أميرة الشريف، كان حمل الكاميرا عملاً متطرفاً بحد ذاته. وكتبت في مقالها المعنون “نساء يمنيات بأرواح مقاتِلة”: “لو أنني تزوجت في عمر أبكر، لكان من المتوقع مني أن أعتمد على زوجي وأن أركز على تربية الأسرة، وليس على ممارسة مهنة. لقد تحديت تلك التوقعات المجتمعية. كان بقائي بلا زواج هو الثمن الذي دفعته من أجل حياتي المهنية”.

وهناك جانب آخر لهذا أيضاً، بطبيعة الحال، والذي يعرضه لنا كتاب “نساؤنا على الأرض” بطريقة جميلة. في العديد من الحالات، وبالتأكيد ليس خلال فترة الانتفاضات العربية فحسب، تكتسب هذه القصص قوتها بالتحديد لأن النساء هن اللواتي يروينها. إنهن يمتلكن إمكانية الوصول إلى فضاءات لا يستطيع الرجال الوصول إليها، مثل الأماكن المخصصة للنساء فقط في المساجد أو عيادات أمراض النساء. وتقول هانكير: “يسمح هذا لهن بتقديم روايات أكثر اكتمالاً وأكثر دقة عن الحرب وعواقبها المدمرة، خاصة على النساء. ويبدو أن الكثيرات من المساهمات (في الكتاب)، المدركات لحقيقة أنهن قد لا يتمكن من التنقل في الأماكن التي يسيطر عليها الذكور من دون مواجهة التمييز الجنسي أو نزعات كراهية النساء، وجهن انتباههن إلى النساء بالتحديد وروين قصص هؤلاء النساء بالاستفادة من هذه الميزة”.

يُظهر لنا مقال هناء علام المعنون “مسألة المرأة”، والذي تُفتتح به المجموعة، أن العديد من القصص الحقيقية للحرب تُروى بعيداً عن الرصاص وسفك الدماء. وتتذكر علام، التي شغلت منصب رئيس مكتب بغداد للناشرين الأميركيين “مكلاتشي” خلال حرب الخليج الثانية، أنها وُصفت بأنها “ناعمة” بسبب تركيزها على حياة هؤلاء الأشخاص –من النساء دائماً- الذين لم يشاركوا بشكل مباشر في القتال. ولم تفُتها ملاحظة عبثية هذا التصنيف.

كتبت علام: “كانت الكتابة عن العراق من خلال أعين نسائه شيئاً مضيئاً حقاً. لكن الأمر الذي ربما يكون أكثر أهمية، هو أن هذه الكتابات كانت أكثر تمثيلاً للسكان ككل. لقد تركت سنوات من إراقة الدماء في العراق، في بلد أكثر من نصف سكانه من النساء، الكثيرات منهن مسؤولات عن أسر لأن رجالهن ماتوا أو فقدوا أو تعرضوا للنفي”.

يقدم “نساؤنا على الأرض” منظوراً للعالم العربي لا يُسمَع في كثير من الأحيان وسط “فرقعة” الصراع. ولا يعني ذلك أن الروايات التي يضمها ليست مروعة. كانت الأحداث التي تعرضت لها النساء أثناء الحرب هي الأكثر ترويعاً على الإطلاق في أغلب الأحيان. ولعل من الصعب قراءة بعض المقالات التي ضمها كتاب “نساؤنا على الأرض”، والتي ضمت تفاصيلاً غير مقتصدة ولا ترحم. وتجدر العودة إلى مقال الغول “بين الانفجارات”، التي تصف فيها آثار الهجوم الإسرائيلي على رفح في غزة. كتبت الغول: “ذهبت إلى غرفة أخرى، حيث كانت أم ذاهلة ومصابة بحالة هستيرية تنتحب. سألتني عما إذا كنت قد صادفت طفلاً يرتدي ملابس زهرية –الطفل الرضيع الميت على الأرض الذي رأيته للتو. لقد تصرفت كأم”.

تقول هانكير: “أردتهن أن يتحدثن بحرية عن أي تجربة يشعرن بأنها كانت الأكثر أهمية بالنسبة لهن، وأيها شعرن براحة أكبر في كتابتها. لم أقم بتدريب هؤلاء النساء أو إقناع أي منهن بكتابة قصة بعينها، ولم أقم بعرض أي موضوعات أو عناوين معينة عليهن. من المفهوم أن بعض النساء ما يزلن يعانين من الصدمة أو الحزن أو يتعاملن معهما، بالنظر إلى ما تعرضن له شخصياً أو شاهدنه في الميدان”.

“لقد أملت في أن تتأمل النساء كيف شعرن إزاء ما اختبرنه بأنفسهن أو كن شاهدات عليه، بدلاً من عرض ما كن يشاهدنه ببساطة. كما كنت آمل في الحصول على روايات خام وحميمة، مع لحظات من الضوء والمرونة والفكاهة –وقد أوفت هؤلاء النساء بالمطلوب بالتأكيد، على جميع الجبهات”.

*نشر هذا العرض تحت عنوان: Our Women on the Ground: How Arab journalists smash stereotypes while reporting from the front lines

*صدر كتاب Our Women on the Ground: Arab Women Reporting from the Arab World عن “هارفل سيكر” مؤخراً.