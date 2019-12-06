نسبة إنجاز المشاريع في مادبا وصلت الى 100 %

مأدبا – قال مدير ادارة مياهنا في مادبا المهندس احمد الحياري ان نسبة الانجاز في المحافظة من المشاريع الممولة من اللامركزية ستصل قبل منتصف الشهر الحالي الى 100 بالمئة.

واشار الى طرح 4 عطاءات بقيمة مليون و600 الف دينار لتحسين التزويد المائي في قصبة مادبا ولواء ذيبان ولب ومليح وماعين من خلال تمديد خطوط ذوات اقطار تفي بغرض التحسين المائي لجميع المواطنين. وقال الحياري ان العمل جار بخط الناقل لمنطقة جبل بني حميده بطول 10 كم وقطر 8 انش مع بناء خزان مياه سعة الف متر بكلفة 700 الف دينار وسينتهي العمل خلال النصف الاول من العام المقبل بالاضافة الى طرح عطاء تاهيل شبكات المياه في مخيم مادبا وجزء من الحي الغربي بكلفة 4 مليون دولار وستتم المباشرة بالعطاء خلال الشهر المقبل علما انه تم الانتهاء من تجديد شبكات الجزء الاكبر في الحي الغربي بعطاء سابق.

واضاف انه تم تجهيز الاليات خصوصا اليات الصرف الصحي واعداد طوارئ لاستقبال فصل الشتاء تحسبا لاية اغلاقات قد تحصل عند تساقط الامطار.

واكد الحياري انه تم ضبط 31 اعتداء على شبكات المياه خلال شهر الماضي حيث يبلغ معدل الضبوطات في العام ما يقارب 400 ضبط اعتداء على خطوط المياه حيث يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المعتدين مشيرا الى ان نسبة الفاقد بلغت 43 بالمئة.

وقال ان محطة التنقية اصبحت تعمل بالحد الاعلى وتحتاج الى توسعة كونها اصبحت لا تستطيع استيعاب مياه اضافية مما يستدعي توسعة المحطة بكلفة 13 مليون دينار كونه اصبح من المتعذر التوسع بشبكات الصرف الصحي لعدم استيعاب المحطة.-( بترا )