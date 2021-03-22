96 % نسبة الإشغال بغرف العناية الحثيثة في مستشفى الملك المؤسس

أحمد التميمي

الرمثا– قال مدير مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور محمد الغزو إن نسبة الإشغال في غرف العناية الحثيثة وصلت، اليوم الاثنين، إلى 96%.

وأشار الغزو إلى أن عدد الأسرة في قسم العناية الحثيثة 54 سريرا جميعها شاغرة باستثناء سريرين، مؤكدا أن الأمر بات مقلق في ظل قرب وصول نسبة الإشغال إلى 100%.

ولفت إلى أن عدد مرضى كورونا الموجدين في الأسرة بالأقسام الاعتيادية 92 مريضا، مشيرا إلى أن عدد الأسرة المخصصة لمرضى كورونا بلغت مع أسرة العناية الحثيثة 241.

من جانب آخر، أكد الغزو لـ “الغد” أن وزارة الصحة وفرت حقن “ريمديسيفير” لمرضى كورونا في المستشفى، إلا أن المرضى بحاجة إلى مزيد من الحقن.

وأكد الغزو أن عدم توفر الحقن من الشركة المصنعة يحول دون تأمينها بأعداد كبيرة للمرضى، لافتا إلى أن المريض بحاجة إلى 6 حقن وهناك مرضى غير بحاجة لها حسب الوضع الصحي للمريض.

وأشار إلى أن وزارة الصحة وعدت بتأمين المستشفى بـ100 حقنة خلال اليومين المقبلين بعد ان تم تأمينها بوقت سابق بعدد من الحقن.