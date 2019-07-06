المشروع مقام على أرض مساحتها 55 دونما، وهو من أكبر المستشفيات التابعة لوزارة الصحة من حيث مساحة المبنى وعدد الأسرة والتخصصات الموجودة

يتكون المبنى الرئيس من 11 طابقا وبسعة 350 سريرا تصل إلى 550 اذا تم حساب أسرة أقسام الطوارئ والكلى والعناية الحثيثة

تم إنشاء كلية الطب التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية بمساحة إجمالية تبلغ 21 الف متر مربع مكونه من 9 طوابق، تشمل مدرجا بسعة 500 طالب وقاعات محاضرات ومختبرات وغرفا صفية وخدمات

تم إنشاء مبنى من 6 طوابق كمواقف طابقية لخدمة المستشفى تتسع لـ 550 سيارة، ويوجد مواقف اخرى وساحات تتسع لحوالي 350 سيارة

السلط- بلغت نسبة الانجاز في مستشفى السلط الجديد 98 بالمئة في المبنى الرئيس، والمباني الفرعية والأعمال الخارجية 95 بالمئة، وكلية الطب 70 بالمئة.

وقال المدير العام للشركة العربية الدولية للإنشاءات والمقاولات المملوكة للقوات المسلحة العميد المهندس محمد البشابشة: إن الشركة تفخر بتنفيذ مشروع المستشفى السلط الجديد الطبي المميز وفق أرقى واحدث المعايير الدولية.

واشار مدير المشروع في الشركة الرائد المهندس مالك احمد الفاعوري خلال جولة صحفية في مستشفى السلط الجديد إلى ان المشروع مقام على أرض مساحتها 55 دونما، وهو من أكبر المستشفيات التابعة لوزارة الصحة من حيث مساحة المبنى وعدد الأسرة والتخصصات الموجودة، ومنها قسطرة القلب والأطراف الصناعية وغيرها، ويتكون المبنى الرئيس من 11 طابقا وبسعة 350 سريرا تصل إلى 550 اذا تم حساب أسرة أقسام الطوارئ والكلى والعناية الحثيثة والمباني التابعة.

وأضاف أن الطابع المعماري للمستشفى يحاكي فن العمارة بالسلط من حيث الأقواس والحجر الأصفر ، ويتميز المبنى بسهولة الحركة والوصول بين أقسامه من خلال ممرات داخلية، وتم توزيع الاسرة لتكون مزودة بكافة التجهيزات الطبية. وبين انه تم إنشاء مبنى من 6 طوابق كمواقف طابقية لخدمة المستشفى بمساحة إجمالية 19 الف متر مربع تتسع لـ 550 سيارة، ويوجد مواقف اخرى وساحات تتسع لحوالي 350 سيارة ، وكذلك إنشاء حديقة علاجية بمساحات خضراء واسعة لخدمة المرضى والمراجعين وتوفير أجواء مريحة لهم.

كما تم إنشاء كلية الطب التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية بمساحة إجمالية تبلغ 21 الف متر مربع مكونه من 9 طوابق، تشمل مدرجا بسعة 500 طالب وقاعات محاضرات ومختبرات وغرفا صفية وخدمات، وتم ربط مبنى كلية الطب ومبنى المواقف بالمبنى الرئيس للمستشفى من خلال نفق وجسر لسهولة الوصول والحركة للمرضى والمراجعين.

وقال مدير مديرية الأبنية والصيانة في وزارة الصحة المهندس بسام الخصاونة: إن مستشفى السلط الجديد يخدم محافظة البلقاء ومناطق غرب عمان، وهو مستشفى تحويلي لباقي مستشفيات المحافظة، وهو كذلك مستشفى جامعي لوجود كلية الطب ضمن حرمه تابعة لجامعة البلقاء التطبيقية.

وتم تصميمه ليحاكي النمط المعماري لمدينة السلط ونفذ وفق أحدث المعايير الطبية الدولية، وبلغت كلفة المنظومة الطبية للمستشفى110 ملايين دينار تشتمل على المبنى الرئيسي ومبنى الدراجات ومبنى كلية الطب والحديقة العلاجية والخط الناقل للصرف الصحي ومحطات الكهرباء وجسر الربط بين المستشفى وشارع الستين وجسر رابط بين المبنى الرئيس ومبنى الدراجات وكلية الطب.

وأشارت مديرة إدارة الشؤون التنفيذية للأبنية في وزارة الاشغال العامة المهندسة ناديا المصالحة انه تم تسليم المقاول موقع مسار الطريق الرابط بين المستشفى وشارع الستين للمباشرة بالعمل، وان حوالي 50 بالمئة من حجم العمل لا يوجد عليه اي معيقات وبالتالي يبقى جزء من الطريق عليه استملاكات، وهذه القضية هي في طور إجراءات الاستكمال، مؤكدة اننا حريصون على عدم اضاعة اي وقت، وإن كل أجزاء المشروع ستكون جاهزة في شهر كانون الاول المقبل. (بترا)