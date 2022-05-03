نسبة الحجوزات الفندقية في العقبة هي الأعلى خلال عطلة العيد

بلغت نسبة الحجوزات الفندقية خلال عطلة عيد الفطر المبارك في العاصمة عمان 51%، والعقبة 94%، والبترا 78%، والبحر الميت 89%، بحسب ما صرح رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي.

وقال الهندي لإذاعة الأمن العام، اليوم الثلاثاء، إن هناك توقعات بارتفاع حركة السياحة الداخلية والحجوزات الفندقية في الأيام المقبلة، بعد إطلاق برنامج “أردننا جنة” غدا الأربعاء.

يُذكر أن عدد زوار الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 780 ألف زائر مقارنة مع 196 ألف زائر للفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلا ارتفاعا نسبته 298%، ما أدى إلى رفع الدخل السياحي إلى 633 مليون دينار خلال الربع الأول، وفق ما صرح الناطق الإعلامي في وزارة السياحة أحمد الرفاعي في وقت سابق.

وأضاف الرفاعي أن 381 ألف شخص زاروا الأردن خلال شهر آذار/ مارس الماضي.