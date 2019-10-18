%76 نسبة الرضا عن نظام الجودة برياض الأطفال الحكومية

آلاء مظهر

عمان- أوصت دراسة حديثة لوزارة التربية والتعليم، بضرورة تطوير إجراءات دليل نظام الجودة في مرحلة رياض الأطفال الحكومية، المتعلقة بذوي الإعاقات، وذلك بالتشاركية مع إدارة التربية الخاصة والعمل على تفعيل التعليم الدامج.

كما أوصت الدراسة التقييمية لدليل نظام الجودة في مرحلة رياض الأطفال في المدارس الحكومية، بضرورة مراجعة وتطوير الأدوات التي تعمل على تنظيم الأمور المالية في الدليل بما يتوافق مع النظام المالي المعمول به في وزارة التربية والتعليم.

واقتصرت الدراسة المنشورة على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني على وجهة نظر كل من (المديرات، المعلمات، المشرفين التربويين) حول دليل نظام الجودة لرياض الأطفال بالمدارس الحكومية، حيث تكونت عينة الدراسة من 918 شخصا موزعين على أقاليم المملكة.

وأكدت الدراسة التي أجريت خلال العام الدراسي 2019/2018 على مناقشة إجراءات الدليل مع مشرفي مرحلة رياض الأطفال وأخذ التغذية الراجعة من أجل تطوير الإجراءات للخروج بأفضل صورة للدليل، وحصر البرامج التي تنفذها إدارة التعليم مع الجهات المختلفة لرياض الأطفال لتحديد السجلات المشتركة مع الدليل للعمل على دراستها تفاديا للازدواجية مثل برنامج مشاركة الأهل.

ويحتوي دليل نظام الجودة لرياض الأطفال الحكومية على سبعة مجالات رئيسية هي الإدارة والقيادة، الصحة والتغذية والسلامة العامة، البيئة المادية، المعلمة، التعليم، التقييم، العلاقة مع المجتمع المحلي وأولياء الأمور، كما يحتوي على عشرين إجراء جودة حيث يحدد كل إجراء مسؤوليات إدارات الوزارة المختلفة، إلى جانب المديريات ومديرات المدارس التي يوجد فيها روضة للأطفال ومعلمات الروضة.

وأظهرت نتائج الدراسة من وجهة نظر المعلمات والمديرات والمشرفين على رياض الأطفال من مختلف مديريات التربية والتعليم، أن مجالي العلاقة مع المجتمع المحلي وأولياء الأمور والإدارة والقيادة حازا على درجة رضا مرتفعة بنسبة بلغت 77 %، فيما جاء بالترتيب الأدنى مجال التعليم بنسبة 72 % بدرجة رضا متوسطة ويعزى ذلك إلى المسافة بين المدارس وعدم توفر وسائل نقل، بالإضافة إلى عدم وجود معلم مساعد مما يعيق عملية تبادل الزيارات المدرسية بين المدارس.

وفيما بلغت درجة الرضا العام عن جميع فقرات الاستبانة المكونة من 38 فقرة 76 % وهي درجة رضا مرتفعة بشكل عام حيث كانت درجة الرضا في أعلى مستوياتها عن الفقرة التي تنص على “ينظم الدليل إجراءات قبول الأطفال بالروضة وتسجيلهم ونقلهم وانسحابهم” بنسبة رضا وصلت إلى 85 % يليها رضاهم عن فقرة “يوضح الدليل مسؤوليات ومهام معلمة الروضة بدرجة رضا 83 % ومن ثم يليها رضاهم عن فقرة “يوضح الدليل مهام لجنة القبول والتسجيل في اختيار أطفال الروضة” بدرجة رضا 82 %.

وكشفت الدراسة عن أن درجة الرضا كانت منخفضة في الفقرة التي نصت على “ينظم الدليل الإيرادات والهبات التي ترد المدرسة لدعم الروضة فقد بلغت درجة الرضا 65 % وهي أقل درجة رضا لدى أفراد العينة.

وفيما يتعلق بالسؤال حول وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة الرضا عن دليل تبعا للمسمى الوظيفي (معلمات، مديرات، مشرف تربوي)، أوضحت الدراسة أن درجة الرضا لدى مديرة المدرسة التي تحتضن مرحلة رياض الأطفال عن نظام الجودة كان 82% وهي درجة رضا مرتفعة بشكل عام يليه في درجة الرضا معلمة رياض الأطفال حيث بلغت درجة الرضا نحو 73 %، وجاء في المستوى الأخير من حيث درجة الرضا مشرف رياض الأطفال حيث بلغ 66 %.

وأرجعت الدرسة سبب وجود فرق دلالة إحصائية بين معلمة رياض الأطفال ومسمى المديرة، إلى أن حجم الأعباء الموكولة إلى المعلمة أكثر من الأعباء الموكولة للمديرة، إضافة إلى ذلك أن الجانب التنفيذي يوكل عادة للمعلمة.

وتهدف الدراسة إلى تقييم دليل نظام الجودة لرياض الأطفال والكشف عن جوانب الضعف والقوة في محاور الدليل، والتعرف على أهم المشكلات التي تواجه القائمين على مرحلة رياض الأطفال، وتطوير دليل نظام الجودة لرياض الأطفال وتحسينه بما يرفع من جودة رياض الأطفال وإعطاء تصور واضح عن واقع رياض الأطفال في الأردن من خلال قياس مدى رضا القائمين عليها عن دليل نظام الجودة.

وتكمن اهمية الدراسة بتزويد صناع القرار ومخططي مناهج رياض الأطفال بمعايير تمثل إطارا مرجعيا لتصميمها والاستفادة من معايير الجودة الشاملة في تحسين ورفع كفاءة مؤسسات رياض الأطفال بالأردن.

يذكر أن دليل نظام الجودة لرياض الأطفال الحكومية يهدف إلى مساعدتها على تحديد مواطن القوة والضغف في خدماتها وبرامجها، وتشجيعها على تحسين برامجها وأنشطتها من خلال اتخاذ الإجراءات المختلفة كتحديد احتياجات التدريب ومستلزمات البنية التحتية وتطبيق إجراءات السلامة العامة وتزويد الرياض بالوسائل والمواد المختلفة، كما يهدف الدليل إلى تشجيع رياض الأطفال الحكومية على الاستدامة في تقديم خدمات وبرامج مستوى عال من الجودة لبرامج الطفولة.