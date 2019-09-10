آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

نسبة المشاركة في إضراب المعلمين بلواء ماركا 100% (وثيقة)

منذ 15 دقيقة
مشاهد من إضراب المعلمين في عمّان (تصوير أسامة الرفاعي)
مشاهد من إضراب المعلمين في عمّان (تصوير أسامة الرفاعي)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

آلاء مظهر

عمان – أظهر كتاب رسمي صادر عن مديرية التربية والتعليم/ لواء ماركا أن نسبة مشاركة مدارس الذكور والإناث في اللواء في إضراب المعلمين بلغت 100%.

وقال الكتاب أن نسبة حضور الملعمين والمعلمات إلى مدارسهم بلغت 100%، فيما بلغت نسبة المدارس “المضربة كليا” في اللواء 100% كذلك، بينما بلغت نسبة حضور الطلبة؛ ذكورا وإناثا إلى المدارس واحد في المائة فقط.

وبحسب الكتاب، يبلغ عدد مدارس الفترة الواحد والصباحية في اللواء/ ذكور 55 مدرسة، وإناث 73 مدرسة.

واليوم دخل إضراب المعلمين في القطاع الحكومي يومه الثالث، وسط تعويل على دور نيابي للتوصل إلى حل بين نقابة المعلمين والحكومة، بخصوص العلاوة التي تطالب بها النقابة والبالغة 50%.

مقالات ذات صلة

19 سيارة كهربائية فقط تم التخليص عليها في “الحرة” الشهر الماضي

منذ 11 دقيقة

فشل اجتماع “الأطباء” و”الصحة” حول الحوافز .. والتصعيد مستمر

منذ 25 دقيقة

مجلس نقابة المعلمين يجتمع برؤساء الفروع لاطلاعهم على “مقترح المعاني”

منذ 26 دقيقة

كم عدد المرات التي قرأت فيها أخباراً مفبركة؟ (فيديو)

منذ 37 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock