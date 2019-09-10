آلاء مظهر

عمان – أظهر كتاب رسمي صادر عن مديرية التربية والتعليم/ لواء ماركا أن نسبة مشاركة مدارس الذكور والإناث في اللواء في إضراب المعلمين بلغت 100%.

وقال الكتاب أن نسبة حضور الملعمين والمعلمات إلى مدارسهم بلغت 100%، فيما بلغت نسبة المدارس “المضربة كليا” في اللواء 100% كذلك، بينما بلغت نسبة حضور الطلبة؛ ذكورا وإناثا إلى المدارس واحد في المائة فقط.

وبحسب الكتاب، يبلغ عدد مدارس الفترة الواحد والصباحية في اللواء/ ذكور 55 مدرسة، وإناث 73 مدرسة.

واليوم دخل إضراب المعلمين في القطاع الحكومي يومه الثالث، وسط تعويل على دور نيابي للتوصل إلى حل بين نقابة المعلمين والحكومة، بخصوص العلاوة التي تطالب بها النقابة والبالغة 50%.