نسبة هطول الأمطار بالزرقاء أعلى من معدلاتها

بلغت نسبة هطول الأمطار المتساقطة على كافة مناطق محافظة الزرقاء 6ر7 بالمئة من المعدل السنوي، خلال الموسم المطري حتى الان،وهي أعلى من معدل الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق مديرة مديرية زراعة الزرقاء المهندسة ابتهاج الكساسبة .

وبينت المهندسة الكساسبة أن الأمطار المتساقطة تبشر بموسم زراعي جيد وتزيد من مخزون المياه الجوفية.

بدوره، بين رئيس قسم التسويق والمعلومات بمديرية الزراعة المهندس رامي الهباهبة أن مياه الأمطار تحتوي على نسبة أعلى من الأكسجين مقارنة بمياه الصنبور، ولهذا فإن مياه الأمطار هي الأكثر فائدة للمزروعات ، حيث تحتوي على بعض المواد العضوية المفيدة للتربة نتيجة ملامستها لأوراق الأشجار أثناء سقوطها .كما تحتوي على النترات، وهي أحد العناصر الغذائية المهمة لنمو النباتات، وأوراق الأشجار. – بترا