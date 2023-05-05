نسب إشغال الفنادق بالمملكة نهاية الأسبوع الحالي تتجاوز 70 %

قال الناطق الإعلامي باسم جمعية الفنادق الأردنية محمد القاسم، إن نسب إشغال الفنادق خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية، في المملكة، تجاوزت 70 بالمئة، حيث بلغت نسب الإشغال في البحر الميت 90 بالمئة، وفي البترا 80 بالمئة، وفي عمان 77 بالمئة، والعقبة 74 بالمئة.

وبين القاسم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن نسب الإشغال بحسب فئات التصنيف للفنادق بلغت كالتالي: فئة 5 نجوم في البحر الميت بلغت نحو 90 بالمئة، و 93 بالمئة لفئة 4 نجوم، في حين بلغت النسب في البترا لفئة 5 نجوم نحو 80 بالمئة، ولفئة 4 نجوم 87 بالمئة، ولفئة 3 نجوم 66 بالمئة،

وأوضح أن نسب الإشغال في العاصمة عمان، بلغت في فئة 5 نجوم نحو 77 بالمئة، ولفئة 4 نجوم 80 بالمئة، ولفئة 3 نجوم 62 بالمئة، أما العقبة وصلت النسب إلى 74 بالمئة لفئة 5 نجوم، و 77 بالمئة لفئة 4 نجوم، و 69 بالمئة لفئة 3 نجوم.