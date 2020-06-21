نسخة محدثة على متجر “Huawei AppGallery”

عمان- أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك عن تعاونها مع سلسلة متاجر كارفور، التي تديرها شركة “ماجد الفطيم” في الإمارات، لإطلاق النسخة المحدثة من تطبيق MAF Carrefour على متجر تطبيقات Huawei AppGallery، والذي أصبح مدمجا بالكامل ضمن منصة خدمات هواوي للهواتف النقالة (HMS) المتكاملة. وقد تم دمج التطبيق المحدث ضمن خريطة Huawei Map وLocation Kit، من أجل توفير تجربة تسوّق إلكترونية أكثر سهولة وراحة من كارفور. وأثبت تطبيق MAF Carrefour شعبيته لدى المستخدمين؛ حيث حصل على تقييم 4.8 على متجر تطبيقات Huawei AppGallery، وسيستفيد المستهلكون من الميزات المتوفرة على منصة خدمات هواوي للهواتف النقالة الأساسية.

وإلى جانب ذلك، فإن إضافة تطبيق MAF Carrefour إلى قائمة متزايدة من التطبيقات البارزة الخاصة بالتجارة الإلكترونية عبر متجر تطبيقات Huawei AppGallery يزيد من الخيارات المتاحة للمستخدمين في الأردن، بهدف تلبية احتياجاتهم المتنوّعة، من البقالة الأسبوعية إلى مستحضرات التجميل والإلكترونيات وغيرها، بينما يجلسون بأمان في منازلهم.

يعمل تطبيق كارفور المحدث MAF Carrefour على منصة خدمات هواوي للهواتف النقالة (HMS) المتكاملة ليوفر للمستخدمين تجربة تسوق ذكية وسلسة، بالإضافة إلى إمكانية حصولهم على برنامج الولاء “MyCLUBS” من ماجد الفطيم، وأحدث العروض والصفقات، وسجل الطلبات والإيصالات، وقوائم التسوق القابلة للتخصيص، وغير ذلك الكثير.

ومن خلال المنصة، أصبح بإمكان المستخدمين التسوق عبر التطبيق، والاختيار من بين المنتجات المتوفرة في متاجر كارفور وتلقي الطلبات بشكل موثوق وعند باب بيتهم. وفي البداية، سيقدم التطبيق منتجات من قسم البقالة وقسم المنتجات المنزلية والمواد الغذائية والأطعمة الطازجة، ليضيف المزيد من الخيارات والقيمة للمستهلكين.