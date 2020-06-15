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نسخ مختلفة من “كورونا” قد تنتشر في بلدان العالم

منذ ساعتين
التغيرات المختلفة لفيروس كورونا، يمكن أن تؤثر على مسار الجائحة
التغيرات المختلفة لفيروس كورونا، يمكن أن تؤثر على مسار الجائحة

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عمان-الغد-أعلن البروفيسور جيورجي بازيكين، رئيس قطاع التطور الجزيئي في معهد مشكلات نقل المعلومات، أن التغيرات المختلفة لفيروس كورونا، يمكن أن تؤثر على مسار الجائحة في مختلف دول العالم.


وقال الخبير، يدرس العلماء في الوقت الحاضر تغيرات فيروس كورونا من أجل معرفة هل “تؤثر هذه التغيرات بشكل ما في خصائصه”.

وأضاف، “كانت هناك عدة دراسات، تشير إلى أن نسخة معينة من فيروس كورونا تنتشر في أوروبا وتسبب وفيات كثيرة”.

وعلى سبيل المثال الصين وإيطاليا، التي انتشر فيها “كوفيد-19” أو فيروس كورونا، ولكن يلاحظ اختلاف في أعداد الوفيات، وفقا لما نشره موقع روسيا اليوم.

ولكن وفقا له لا يمكن النظر إلى هذه المشكلة من جانب واحد، “لأن المشكلة تكمن في الاختلافات العديدة بين الصين وإيطاليا، بالإضافة إلى اختلاف افيروس كورونا.

لذلك من الصعب فصل خصائص “كورونا” عن الخصائص الوبائية للدول التي نتحدث عنها”.

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