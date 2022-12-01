نسرين طافش: “بحب الحب بس مش لدرجة أفقد كرامتي”

خرجت الممثلة السورية نسرين طافش عن صمتها بعد أسابيع من تأكيد طلاقها من خبير الطاقة المصري شريف الشرقاوي.

وتحدثت نسرين، خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج Gossips، عن حياتها الشخصية و أسرارها.

نسرين طافش تحذف صورها مع زوجها و تساؤلات حول طلاقهما

وقالت نسرين أنها من محبي و مشجعي الحب، إنما ليس الحب الذي يفقدها كرامتها اذ قالت:”بحب الحب بس مش لدرجة إني أفقد كرامتي” وقالت :لأن لا أحد يستحق ذلك، قائلة: “بتدهول في الحب بأنوثة ودلال وعبط”، رغم أنها انفصلت مؤخرًا عن زوجها طبيب الأسنان شريف الشرقاوي.

كما أكَّدت نسرين أنها تحاول مشاركة متابعيها على السوشال الجوانب الإيجابية في حياتها، لافتةً إلى أنها شخصية عفوية بمنطقية وقالت: ” لا يعلم الجمهور كل شيء عن حياتي فأنا أتحكم في كل ما أنشره عن حياتي الشخصية.

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