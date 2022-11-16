نسرين طافش تستعرض موهبتها الجديدة.. وهذا ما قدمته

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش الجمهور مقطع فيديو إستعرضت من خلاله مهارتها في الرسم، واللوحة التي تعمل عليها في الوقت الحالي.

وعلقت نسرين: “فان كوخ ودافنشي وسيلفادور دالي و بيكاسو انتحرو بليلة مافيها ضي قمر بعد ما شافو لوحاتي، بعتذر من كل رسامين العالم على الابداع تبعي، بس للامانة بحب لوحاتي كتير استمتعت متل الطفل الصغير بكل لحظة كنت عم خربش فيها و اتعلم تكنيك جديد من اليوتيوب ، الاستمتاع باللحظة هوة اهم شي، غني لنفسك حتى لو صوتك مش حلو ارسم حتى لو مانك بيكاسو العب حتى لو زادو ارقام عمرك ارقص كانو ما حدى عم يطلع عليه ، خليك حر و طفل بكل لحظة و بكل شي بتعملو و حب حتى صحن السلطة يللي بتعملو من قلبك ، المهم انك تستمتع بكل لحظة و ما تاخد شي عن جد زيادة عن اللزوم لانو رح تتعب و الحياة مهما طولت قصيرة”.