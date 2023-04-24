نسرين طافش تعود إلى طليقها.. بعد 6 أشهر على انفصالهما

عادت الفنانة نسرين طافش إلى طليقها شريف الشرقاوي، بعد 6 أشهر من طلاقهما.

وقالت مصادر مقربة من نسرين طافش، لـ”ET بالعربي” إنها عادت إلى زوجها شريف الشرقاوي مُجددًا، وذلك بعد حل جميع الخلافات والمشاكل التي تسببت في انفصالهما، ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل كافة خلال الفترة القليلة المقبلة.

عودة نسرين طافش إلى زوجها بدأت تأخذ شكلاً معلناً للجمهور، حيث علقت على إحدى صوره على “إنستغرام” مؤخراً، بقولها: “بحبك يا بيبي”، ليرد عليها قائلاً: “ملكتي أنتِ”.

كان شريف الشرقاوي، قد كشف في وقت سابق عن طلاقه في نوفمبر الماضي، بعد سؤال من إحدى المتابعات عبر “إنستغرام”، والتي تساءلت بقولها: “فين نسرين طافش؟.. اتطلقتوا؟”، ليرد عليها بقوله: “تم الطلاق بسلام وأنا أحترمها كإنسانة.. وعدم الاتفاق شيء طبيعي جدًا بين البشر.. المهم هو السلام والاحترام”.

وجاء الانفصال بين الطرفين بعد زواج دام 5 أشهر فقط، حيث أعلنت الخبر لجمهورها في شهر يوليو الماضي، عندما نشرت حيث صورة يدها وهي مرتدية خاتم الزواج، عبر “إنستغرام “، معلقة عليها بقولها: “ما جمعه الله.. اللهم بارك هذه الوحدة واحفظ هذا الحب الأبدي دائمًا وأبدًا”.