نسرين طافش تنهار باكية: يا ربي ما بيكفي المعاناة اللي مر بها الشعب السوري!

ظهرت الفنانة نسرين طافش، وهي تبكي خلال حديثها عن سوريا وأزمة الزلزال التي وقعت مؤخرا.

وقالت نسرين، في لقاء تلفزيوني لها مع الإعلامية نايلة تويني: “بحاول أمسك حالي، وكتير صعب الشئ اللي شوفناه هذا اليوم، ما بحب أبكي في البرامج عامة، ولكن الشئ اللي صار اليوم كان خضة، ومشاهد كانت بشعة وكنت بسأل حالي وأقول (يا ربي .. ما بيكفي المعاناة اللي مر بها الشعب السوري خلال الحرب ومعاناة غلاء المعيشة والأسعار النيرانية اللي عم بتصير، والأحوال المعيشية الصعبة حتى يسير كارثة طبيعية”.

وأضافت نسرين طافش: “أنا بنت حلب وأكلتها كتير منيح، وهي كتير قريبة على تركيا، وبقيت أشوف قدامي حارات وشوارع مدمرة أنا بعرفها لأني كنت بمشي فيها وأنا صغيرة”.

اقرأ أيضاً: