نسرين طافش في المقدمة.. تعرف على أسوأ 5 ممثلين في الموسم الدرامي الرمضاني

نشرت صحيفة البعث السورية تقريراً صنفت من خلاله أسوأ الممثلين السوريين في الموسم الدرامي في شهر رمضان الجاري.

وحددت الصحيفة حسبما رصدت منصة تريند أسماء 5 ممثلين، متحدثة عن الأسباب والمعايير التي اتبعتها في تحديد الأسوأ.

واعتبرت الصحيفة أن الفنانة نسرين طافش عن دور عزيزة في مسلسل جوقة عزيزة هو الأسوأ في هذا الموسم.

وقالت أن أداء نسرين لهذا الدور احتوى الكثير من “الأوفرة”، والعمل من كتابة خلدون قتلان وإخراج تامر إسحاق وعادل سرحان.

أما في المرتبة الثانية، فقد حلت الممثلة ترف التقي بمسلسل على قيد الحب، بدعوى أن أدائها كان مصطنعاً وبشكل واضح.

ثالثاً اختارت صحيفة البعث الفنان شادي الصفدي عن دوره في مسلسل كسر عظم، وقالت أنه لو كان دوراً صامتاً لما شكل أي فرق.

وفي المرتبة الرابعة من الأكثر سوءً، جاء اسم الفنان محمد قنوع عن دوره في مسلسل مع وقف التنفيذ، مبررة ذلك بأن الأداء طغى عليه البرود والحيادية.

ليتفوق الفنان وائل رمضان على قائمة الأسوء ويحل اسمه في المرتبة الخامسة بمسلسل حوازيق، لكون الشخصية لم تكن “كوميدية” كما يجب بل عكس ذلك.

واستطاعت الدراما السورية إيجاد نفسها هذا العام بعدد من الأعمال الدرامية المنوعة، وسط ترحيب كبير من الجمهور السوري.

ومن المسلسلات التي تعرض هذه السنة إلى جانب ما تم ذكره: حارة القبة 2، الكندوش 2، بقعة ضوء.

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