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نسميث يقود بيسرز للفوز على ماجيك في دوري كرة السلة الأمريكي -(فيديو)

1:28 م2022-11-20

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واشنطن – سجل آرون نسميث رميتين حرتين قبل 9.6 ثانية من نهاية المباراة ودافع فريق إنديانا بيسرز بقوة في الوقت المتبقي ليحقق فوزا صعبا على أورلاندو ماجيك 114 / 113 خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت (صباح الأحد بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين.

ويلتقي الفريقان مرة أخرى غدا الاثنين.

وسجل تيريز هاليبورتون 22 نقطة و14 تمريرة حاسمة وأضاف مايلز تيرنر 20 نقطة و11 متابعة لفريق إنديانا بيسرز، الذي حقق انتصاره الرابع على التوالي.

في المقابل سجل فرانز واجنر 29 نقطة لفريق ماجيك وأضاف بول بول 22 نقطة و11 متابعة.

وفي بقية المباريات، فاز أتلانتا هوكس على تورنتو رابتورز 124 / 122 بعد الوقت الإضافي، ومينيسوتا تمبرولفز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 112 / 109.

كما فاز يوتا جاز على بورتلاند ترايل بليزرز118 / 113 ، ولوس أنجليس كليبرز على سان أنطونيو سبيرز 119 / 97.

– (د ب أ)

1:28 م2022-11-20
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