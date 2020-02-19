“نسوية آسيا” توصي بزيادة عدد فرق النهائيات القارية الى 12 منتخباً

عمان – الغد – عقدت اللجنة النسوية، في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، اجتماعاً اليوم الاربعاء ، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وجرى الاجتماع بحضور مسؤولة الكرة النسوية في اتحاد الكرة سولين الزعبي، بصفتها عضواً في اللجنة النسوية الآسيوية.

وحسب الزعبي، اوصت اللجنة بزيادة عدد المنتخبات المشاركة ببطولة كأس آسيا للسيدات اعتباراً من نسخة عام 2022، بحيث تضم 12 منتخباً، مقارنة بـ 8 شاركت بالنسخة الاخيرة التي اقيمت بالاردن بالعام 2018.

واضافت، ان زيادة عدد المنتخبات جاء من أجل خدمة اللعبة، وفتح المجال امام المزيد من اللاعبات والمنتخبات الوطنية للمنافسة على اللقب القاري، بانتظار القرار المتوقع من الاتحاد الدولي برفع عدد الفرق التي ستتأهل من آسيا الى كاس العالم، حيث تأهلت 5 منتخبات في النسخة الماضية.

كما اعتمدت اللجنة خلال اجتماعها اقامة النسخة المقبلة من النهائيات 2022 في الهند، مع الاخذ بعين الاعتبار، الابتعاد عن موعد اقامة مونديل قطر للرجال.

وتخلل الاجتماع مقترحاً باستحداث بطولة دوري ابطال آسيا للاندية، حيث اقترحت الزعبي باستحداث بطولة كأس آسيا للاندية ايضاً، وذلك أسوة ببطولات الرجال، مما يسمح لاكبر عدد ممكن من الفرق النسوية للمشاركة في البطولتين.

واكدت الزعبي ان اللجنة تحرص على زيادة عدد البطولات النسوية على مستوى القارة، بهدف زيادة شعبية اللعبة، واعطاء جميع الفتيات حق ممارسة كرة القدم.