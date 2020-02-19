“نسوية الكرة” تعقد ورشة عمل للمراقبات والحكمات

عمان – الغد – عقدت الدائرة النسوية باتحاد كرة القدم اليوم الأربعاء ورشة عمل لمراقبات وحكمات الساحة، استعدادا لانطلاق دوري الناشئات 2020 الجمعة .

وهدفت الورشة الى تمكين المراقبات والحكمات، من استخدام نظام إدارة المسابقات CMS إلكترونيا، بحيث يتم استخدامه قبل وبعد انطلاق المباريات.

وأشرف على الورشة التي اقيمت في مقر اتحاد الكرة، مدير دائرة المسابقات النسوية نسرين الخزاعلة، ونائب مدير دائرة المسابقات ومسؤول النظام محمد منكو.

بدورها، أكدت الخزاعلة أن انعقاد الورشة جاء ضمن خطة رفع مستوى معايير الإحتراف في البطولات النسوية، في ظل توسع قاعدة المشاركة في الأندية ومراكز الأمير علي للواعدات.

وشارك بالورشة: دينا سلامة، شهيناز جبرين، ملاك شهوان، سامية خميس، ندى غش، إسراء مبيضين، حنين مراد، إسراء المجالي، رزان غيث.